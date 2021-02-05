Политика

Григорий Явлинский раскритиковал Алексея Навального

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский раскритиковал арестованного политика Алексея Навального, сообщает радио «Эхо Москвы».

По словам бывшего кандидата в президенты, нынешние протесты не могут привести к каким-либо положительным результатам.

В статье под заголовком «Без путинизма и популизма» Григорий Явлинский обвинил Алексея Навального в разжигании примитивной социальной розни и в провоцировании столкновения бедных и богатых, которые ни к чему хорошему не приведут.

Также Григорий Явлинский отметил, что Навальный ранее придерживался националистического вектора и имел отношение к организации «Русских маршей», и добавил, что ни самого арестованного политика, ни его окружение не волнуют судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции. Отдельно основатель «Яблока» подчеркнул, что Навальный и его сторонники «сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях».

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Также, по словам Григория Явлинского, за последние десять лет протестная активность в России почти не изменилась, и выходящих на улицу людей недостаточно для того, чтобы влиять на политическую ситуацию в стране.

Основатель «Яблока» призвал не выбирать Алексея Навального как «меньшее зло» и заключил, что «демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой» этого человека.

Помимо этого, Григорий Явлинский написал, что националистический разогрев общества ради борьбы с президентом Путиным стал одной из предпосылок аннексии Крыма и войны на Украине.