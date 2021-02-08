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Политика

Зампредседателя «Яблока» Иваненко жестко раскритиковал Шлосберга

09.02.2021 23:33|ПсковКомментариев: 4

Заместитель председателя «Яблока» Сергей Иваненко подверг жесткой критике позицию руководителя псковского отделения партии Льва Шлосберга, ранее опубликовавшего открытое письмо Григорию Явлинскому. Напомним, псковский политик заявил, что статья Явлинского «Без путинизма и популизма» очень больно ударила не по Алексею Навальному, а по добросовестным людям, которые являются «нашими избирателями» и «нашей главной общественной аудиторией». 

«Статья Явлинского никого не ударила – ни Навального, ни людей, - написал в ответе Льву Шлосбергу Сергей Иваненко. - Понятно, что Вас волнуют голоса на выборах, которые уже давно не выборы, а автора статьи «Без путинизма и популизма» в этой ситуации волнуют жизни и здоровье граждан. Для Вас они – ИЗБИРАТЕЛИ, а для Явлинского – ЛЮДИ! Вот такая разница, Лев Маркович. Именно поэтому Вы и не поняли статьи «Без путинизма и популизма».

По мнению Сергея Иваненко, Лев Шлосберг делает ошибочные выводы о личности и взглядах оппозиционера Алексея Навального.

«Мы исключили Навального из партии за национализм, «Русские марши», его союз с фашистами (Поткин-Белов) и ни разу не пожалели об этом, - написал Сергей Иваненко. - Ваше предположение, что если Навальный будет находиться у власти, то мы будем в оппозиции к нему, глубоко ошибочно хотя бы потому, что если он придет к власти, такие как Вы или мы будут уничтожены на корню. Что значит «стилистические расхождения» с Навальным? При чем здесь стиль? Навальный –ницшеанец, националист, собеседник боевиков (Гиркина-Стрелкова и Прилепина). Этого достаточно, чтобы мы держали от Навального максимальную дистанцию, будь у него хоть сто миллионов сторонников».

Недоумение у сооснователя «Яблока», в настоящее время занимающего посты зампредседателя партии и руководителя ее московского отделения, вызвали утверждения Льва Шлосберга о том, что с возвращением в Россию Алексея Навального в страну вернулась публичная политика. 

«Почему Вы сочли, что «возвращение Навального в Россию вернуло в нашу страну публичную политику» да еще и с требованием свободы, понять из Вашего текста не представляется возможным. Вы полагаете, что если бы Навальный не приехал и не сел в тюрьму, то в России не было бы публичной политики и свобода была бы никому не нужна? Странное заявление», - прокомментировал Сергей Иваненко.

По его определению, «публичная политика – это не беготня по улицам и драки с ОМОНом, это совсем другая категория».

«С какой стати неэтично ругать Навального, исходя из того, что он в тюрьме? – задается вопросом зампредседателя партии «Яблоко». - Тюрьма для политика-популиста – дрожжи для роста авторитета в толпе. Ложный и бесчеловечный «авторитет» Ульянову, Джугашвили, Шикльгруберу был создан именно потому, что тогдашние либералы считали «неделикатным» жестко критиковать тех, кто имеет статус политзаключенного. Навальный знал, что если он приедет в Россию, его посадят. Он решил приехать и сесть. Это тактика его политической игры». 

Как считает Сергей Иваненко, тюрьма используется Навальным для того, чтобы вызвать поддержку и «попытаться заткнуть рот всем критикам, кто не из Кремля».

«Кстати, интересно, что и Вы, и Григорий Алексеевич очень точно подобрали эпиграфы, - обращаясь к Льву Шлосбергу, написал Сергей Иваненко. - В стихотворении «Реквием» Анна Ахматова пишет о семнадцати месяцах, которые она провела в тюремных очередях в страшные годы ежовщины. Задача политика, Лев Маркович, не стоять в тюремных очередях, а показывать людям путь к свободе и не соглашаться в тех случаях, когда народ ошибается». 

Отметим, что эпиграфом к своей статье Явлинский избрал слова Мераба Мамардашвили «Если мой народ пойдет за Гамсахурдиа,
я пойду против своего народа».

«Эпиграф к статье Явлинского – политический, а Ваш – поэтический. Точно такая же разница между его статьей и Вашим письмом», - заключил зампредседателя партии.

Полный текст ответа Сергея Иваненко размещен во вторник, 9 февраля, на сайте «Яблока».  

Источник: Псковская Лента Новостей
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