Политика

Зампредседателя «Яблока» Иваненко жестко раскритиковал Шлосберга

Заместитель председателя «Яблока» Сергей Иваненко подверг жесткой критике позицию руководителя псковского отделения партии Льва Шлосберга, ранее опубликовавшего открытое письмо Григорию Явлинскому. Напомним, псковский политик заявил, что статья Явлинского «Без путинизма и популизма» очень больно ударила не по Алексею Навальному, а по добросовестным людям, которые являются «нашими избирателями» и «нашей главной общественной аудиторией».

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«Статья Явлинского никого не ударила – ни Навального, ни людей, - написал в ответе Льву Шлосбергу Сергей Иваненко. - Понятно, что Вас волнуют голоса на выборах, которые уже давно не выборы, а автора статьи «Без путинизма и популизма» в этой ситуации волнуют жизни и здоровье граждан. Для Вас они – ИЗБИРАТЕЛИ, а для Явлинского – ЛЮДИ! Вот такая разница, Лев Маркович. Именно поэтому Вы и не поняли статьи «Без путинизма и популизма».

По мнению Сергея Иваненко, Лев Шлосберг делает ошибочные выводы о личности и взглядах оппозиционера Алексея Навального.

«Мы исключили Навального из партии за национализм, «Русские марши», его союз с фашистами (Поткин-Белов) и ни разу не пожалели об этом, - написал Сергей Иваненко. - Ваше предположение, что если Навальный будет находиться у власти, то мы будем в оппозиции к нему, глубоко ошибочно хотя бы потому, что если он придет к власти, такие как Вы или мы будут уничтожены на корню. Что значит «стилистические расхождения» с Навальным? При чем здесь стиль? Навальный –ницшеанец, националист, собеседник боевиков (Гиркина-Стрелкова и Прилепина). Этого достаточно, чтобы мы держали от Навального максимальную дистанцию, будь у него хоть сто миллионов сторонников».

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Недоумение у сооснователя «Яблока», в настоящее время занимающего посты зампредседателя партии и руководителя ее московского отделения, вызвали утверждения Льва Шлосберга о том, что с возвращением в Россию Алексея Навального в страну вернулась публичная политика.

«Почему Вы сочли, что «возвращение Навального в Россию вернуло в нашу страну публичную политику» да еще и с требованием свободы, понять из Вашего текста не представляется возможным. Вы полагаете, что если бы Навальный не приехал и не сел в тюрьму, то в России не было бы публичной политики и свобода была бы никому не нужна? Странное заявление», - прокомментировал Сергей Иваненко.

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По его определению, «публичная политика – это не беготня по улицам и драки с ОМОНом, это совсем другая категория».

«С какой стати неэтично ругать Навального, исходя из того, что он в тюрьме? – задается вопросом зампредседателя партии «Яблоко». - Тюрьма для политика-популиста – дрожжи для роста авторитета в толпе. Ложный и бесчеловечный «авторитет» Ульянову, Джугашвили, Шикльгруберу был создан именно потому, что тогдашние либералы считали «неделикатным» жестко критиковать тех, кто имеет статус политзаключенного. Навальный знал, что если он приедет в Россию, его посадят. Он решил приехать и сесть. Это тактика его политической игры».

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Как считает Сергей Иваненко, тюрьма используется Навальным для того, чтобы вызвать поддержку и «попытаться заткнуть рот всем критикам, кто не из Кремля».

«Кстати, интересно, что и Вы, и Григорий Алексеевич очень точно подобрали эпиграфы, - обращаясь к Льву Шлосбергу, написал Сергей Иваненко. - В стихотворении «Реквием» Анна Ахматова пишет о семнадцати месяцах, которые она провела в тюремных очередях в страшные годы ежовщины. Задача политика, Лев Маркович, не стоять в тюремных очередях, а показывать людям путь к свободе и не соглашаться в тех случаях, когда народ ошибается».

Отметим, что эпиграфом к своей статье Явлинский избрал слова Мераба Мамардашвили «Если мой народ пойдет за Гамсахурдиа,

я пойду против своего народа».

«Эпиграф к статье Явлинского – политический, а Ваш – поэтический. Точно такая же разница между его статьей и Вашим письмом», - заключил зампредседателя партии.

Полный текст ответа Сергея Иваненко размещен во вторник, 9 февраля, на сайте «Яблока».