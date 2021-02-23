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Политика

Андрей Маковский: Молодежь соскучилась по политической движухе

24.02.2021 17:31|ПсковКомментариев: 4

Судя по недавним протестным акциям, прокатившимся по России, чувствуется, что молодежь соскучилась по «политической движухе». Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове представитель партии «Новые люди», кандидат политических наук, руководитель отдела развития профсоюзного движения и коллективных действий Псковского облсовпрофа Андрей Маковский.

«Если вспомнить, что было еще до митингов — все сидели по домам, в том числе в связи с коронавирусными ограничениями, и молодежь соскучилась по политической движухе. По социальным сетям видно, что митинги и демонстрации — это модно. Протесты были и в Белоруссии, сейчас они идут в Испании, причем, там протесты намного агрессивнее, чем в России», - констатировал гость студии.

Те, кто вышел на протесты в России, по его мнению, - «это люди, которые хотят изменить Россию к лучшему, у каждого за плечами есть конкретная проблема и беда». «Партия "Новые люди" — это партия, которая должна и будет реагировать на тех, у кого есть потребность в обновлении и в решении их проблем сейчас, в данную секунду», - заключил Андрей Маковский.

Теги: #молодежь #новые люди #протесты
Источник: Псковская Лента Новостей
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