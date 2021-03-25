Политика

Бикташев призвал не верить шарлатанам, заявляющим о своем участии в выборах от партии «Родина»

Псковское региональное отделение партии «Родина» определяется с кандидатами на выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание депутатов. Об этом 25 марта в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове рассказал руководитель регионального отделения партии «Родина», депутат Псковского районного Собрания Павел Бикташев.

«В политике я себя не вижу кандидатом. Эту кампанию хочу провести как организатор», - сказал гость студии, отвечая на вопрос об участии в выборах 2021 года. Сейчас рассматриваются разные персоналии возможных кандидатов. Конкретные имена он называть не стал, поскольку центральный аппарат партии должен провести «фильтрацию».

Павлу Бикташеву неприятно, что некоторые так называемые политики на встречах с активом делают официальные заявления, что они будут представлять партию «Родина» на выборах в Госдуму в Псковской области. «Даже я не могу делать таких заявлений. Это обычное шарлатанство. Никто не имеет права так делать», - сказал гость студии.