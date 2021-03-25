Политика

Я просто хочу быть полезным — Армен Мнацаканян

Помощник секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Армен Мнацаканян в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал, почему принял решение участвовать в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов для участия в выборах в Псковское областное Собрание.

«Я сделал это сознательно. Есть энергия, и ее хочется направить в правильное русло. Я просто хочу быть полезным нашей области, помогать людям и применять на практике знания и опыт, полученные в период работы в Госуправлении социальной защиты Псковской области», - пояснил Армен Мнацаканян.

«Конечно, если я стану депутатом, будут ругать. Но это жизнь, без этого нельзя двигаться вперед», - заключил он.