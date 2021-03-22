Политика

Участниками праймериз «Единой России» для выдвижения в областной парламент стали 19 человек

В Псковской области продолжается прием документов для участия в предварительном голосовании по выдвижению кандидатов на выборы в региональный парламент. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России», региональный организационный комитет продолжает рассматривать документы, которые поступают от кандидатов на участие в предварительном голосовании. В настоящее время участниками предварительного голосования стали 19 человек. Шесть из них – депутаты Псковского областного Собрания: Юрий Сорокин, Алексей Севастьянов, Наталья Мельникова, Геннадий Григорьев, Виктор Антонов, Игорь Дитрих.

В этом году в предварительном голосовании участвуют и новые кандидаты: председатель Федерации самбо региона, тренер-преподаватель МБОУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Мастер» Дмитрий Алекминский, помощник секретаря Генерального совета «Единой России» Армен Мнацаканян, заместитель директора ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь, сотрудник Псковской областной инфекционной больницы Алексей Форш и другие. Прием документов продлится до 29 апреля.

«Благодаря предварительному голосованию жители региона определят наиболее достойных кандидатов для дальнейшего выдвижения в законодательную власть», – отметил член регионального оргкомитета предварительного голосования, руководитель Регионального исполнительного комитета Псковского регионального отделения «Единой России» Максим Адамчук.

Предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая по максимально открытой и конкурентной модели: участие могут принять все зарегистрированные избиратели.

Документы на участие можно подать в региональный организационный комитет, который расположен по адресу: Псков, ул. Гоголя, 8.

Стоит напомнить, что принять участие в предварительном голосовании в качестве кандидата может любой гражданин РФ, которому на день проведения выборов исполнится 21 год, член или сторонник «Единой России», либо не являющийся членом иных политических партий, не имеющий судимости и счетов в иностранных банках.

Выдвинуть свою кандидатуру и проявить себя в предварительном голосовании могут и те, кто не состоит в партии: например, волонтеры, медики, общественники.

Напомним, в 2021 году единый день голосования состоится 19 сентября. В этот день по стране пройдут выборные компании различного уровня. Основными из них станут выборы депутатов Государственной думы. Псковичи будут также выбирать депутатов Псковского областного Собрания.

«Единая Россия» — единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем всенародного голосования в ходе открытых предварительных выборов.