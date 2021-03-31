Александр Котов примет участие в праймериз по отбору кандидатов в депутаты областного Собрания

Председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов подал документы для участия в предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты регионального парламента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.
Необходимые справки и заявление у спикера шестого созыва приняли старейший и самый молодой члены оргкомитета, сформированного для подготовки и проведения процедуры – генерал-лейтенант в отставке Валентин Костенко и студент ПсковГУ Павел Косенков.
Для Александра Котова это третье участие в предварительном голосовании. 10 лет назад, в 2011 году, первичные выборы, как тогда называли процедуру, прошли в Псковской области впервые. Александр Котов в статусе секретаря регионального политсовета партии «Единая Россия» был не только участником, но и одним из организаторов подготовительных мероприятий.
На данный момент о своем желании участвовать в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы депутатов Псковского областного Собрания заявили 50 жителей региона. Регистрация продлится до 29 апреля.
На данный момент о своем желании участвовать в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы депутатов Псковского областного Собрания заявили 50 жителей региона. Регистрация продлится до 29 апреля.