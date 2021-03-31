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Политика

Александр Котов примет участие в праймериз по отбору кандидатов в депутаты областного Собрания

31.03.2021 10:04|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов подал документы для участия в предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты регионального парламента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

 

 

Необходимые справки и заявление у спикера шестого созыва приняли старейший и самый молодой члены оргкомитета, сформированного для подготовки и проведения процедуры – генерал-лейтенант в отставке Валентин Костенко и студент ПсковГУ Павел Косенков.

Для Александра Котова это третье участие в предварительном голосовании. 10 лет назад, в 2011 году, первичные выборы, как тогда называли процедуру, прошли в Псковской области впервые. Александр Котов в статусе секретаря регионального политсовета партии «Единая Россия» был не только участником, но и одним из организаторов подготовительных мероприятий.

На данный момент о своем желании участвовать в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы депутатов Псковского областного Собрания заявили 50 жителей региона. Регистрация продлится до 29 апреля.

«На протяжении десяти лет партия использует процедуру внутрипартийного голосования для определения кандидатов. Это единое правило распространяется на всех, кто намерен выдвигаться от партии "Единая Россия", независимо от того, в одномандатном округе кандидат идет на выборы или рассчитывает попасть в одну из групп списка. Уже на стадии подачи документов региональное отделение производит отбор. Тот, кто не смог представить необходимые документы, допущен не будет. Такая предварительная проверка исключает неприятные сюрпризы на стадии подачи списков в избирательную комиссию в установленные сроки», - поделился Александр Котов.

На данный момент о своем желании участвовать в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы депутатов Псковского областного Собрания заявили 50 жителей региона. Регистрация продлится до 29 апреля.

Теги: #Единая Россия #псковское областное собрание #праймериз
Источник: Псковская Лента Новостей
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