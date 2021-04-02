Политика

Лев Шлосберг выступил против реформы «Яблока» на съезде партии

В субботу, 3 апреля открылся 21-й съезд партии «Яблоко». Как стало известно Псковской Ленте Новостей, центральным вопросом двухдневного форума станет обсуждение и принятие поправок в устав партии.

Как сообщает официальный сайт партии, цель реформы – трансформация «Яблока» в эффективную профессиональную, но в тоже время идеологическую партию с ясными политическими принципами, массовым участием и вовлечением значительного числа сторонников в ее деятельность. Реформа запустит механизмы обновления партии и увеличения влияния рядовых членов на процесс принятия решений.

Ожидается, что съезд введет в устав ряд нормы: общепартийные праймериз при определении кандидатур на пост президента, губернаторов, мэров и лидеров партийных списков; общепартийное голосование при определении кандидатур на пост председателя партии и региональных отделений; регистрация сторонников партии; ограничение пребывания на посту председателя региональной организации 8 годами; введение кандидатского стажа и рекомендаций при вступлении в партию как гарантия от рейдерских захватов; повышение дисциплины и активности членов партии путем введения этического кодекса и партийной ответственности.

Вначале работы съезда выступил руководитель псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Он высказался против принятия поправок в устав за несколько месяцев до выборов депутатов Государственной Думы и выразил мнение, что в настоящее время нецелесообразно проведение реформы партии. По словам Льва Шлосберга, рабочие документы касающиеся изменений в устав организации, были получены делегатами накануне вечером.

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После в докладе лидера партии Григорий Явлинский не согласился с позицией псковского руководителя отделения партии. В настоящее время делегаты съезда продолжают обсуждение возможных поправок в устав.