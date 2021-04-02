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Политика

Он улетел, но обещал вернуться

02.04.2021 11:22|ПсковКомментариев: 0

На этой неделе Псковское региональное отделение партии «Яблоко» объявило о планах на сентябрьские выборы депутатов Государственной думы и областного Собрания депутатов. Руководитель организации Лев Шлосберг намерен баллотироваться в депутаты Госдумы в Москве. По псковскому одномандатному округу яблочниками предложено выдвинуть депутата областного Собрания, врача станции скорой помощи Артура Гайдука. Он же, вероятно, поведет команду кандидатов от партии на выборы в региональный парламент. Все эти новости под грифом «молния» вызвали у многих шок и недоумение, так как заявленные шаги противоречат многолетним «столпам» политики псковского «Яблока» и его лидера: ведь как неоднократно декларировалось, политика должна делаться не в Москве, а в регионах (в том числе в Псковской области, с которой несколько поколений семьи Шлосберга связаны уже больше ста лет). Во-вторых, «Яблоко» может побеждать на региональных и муниципальных выборах — на протяжении многих лет успехи псковского отделения партии были основным конкурентным преимуществом лидера организации во внутрипартийной борьбе, можно сказать, его «фишкой» и «особой приметой».

Лев Шлосберг на протяжении последних 10 лет пытался сформировать представление о том, что можно побеждать в отдельно взятой области. На этом строилась вся риторика Льва Шлосберга. Он всегда делал акцент на этом, создавал данную идеологему. Завоевывал сторонников на местах, и доказывал своим оппонентам во внутрипартийных дебатах, что можно побеждать.

И вот теперь обо всем этом, видимо, надо забыть. И потом: как же псковское «Яблоко» пойдет на выборы в этом году без своего бессменного лидера? Что, собственно говоря, произошло? Попробуем разобраться, чем объясняются объявленные перемены и какими могут быть последствия.

Почему уходит Шлосберг?

Напомню, что первым о планах Льва Шлосберга пойти на выборы в столице сообщило интернет-издание «Открытые медиа». «Шлосберг давно стал федеральным политиком, а не только псковским», объяснил эти намерения один из собеседников издания. По данным журналистов, псковский яблочник рассматривает для выдвижения Преображенский округ Москвы (№ 205). Сам Шлосберг заявил, что не комментирует сейчас вопросы выборов депутатов Государственной Думы, однако пару дней спустя все-таки подтвердил свои намерения. «Я рассматриваю выдвижение в округе в Москве, естественно, от «Яблока», и в федеральном списке партии. Решение по округу пока не принято, обсуждение идет с прошлого года», - написал Лев Шлосберг в своем телеграм-канале 31 марта. Версий относительно мотивов принятого решения высказывается несколько. Обозначу основные. Одна из них озвучена самим политиком. Согласно ей, в этом году избран другой подход к выборам в одномандатных округах - яблочник уверен, что в ходе этой избирательной кампании в Москве и Петербурге, а также, возможно, в некоторых других городах-миллионниках, где наиболее качественно выстроена система контроля за выборами, политики демократических взглядов могут быть успешны на выборах в одномандатных округах.

Невозможно не согласиться с тем, что в столице и крупных городах шансов у либералов действительно больше, чем в российской провинции.

По словам Льва Шлосберга, соответствующие консультации проводились еще в прошлом году, но сейчас они перейдут в активную фазу. Окончательно кандидаты по округам будут названы не раньше июня, когда пройдет предвыборный съезд «Яблока» и будет дан старт избирательной кампании.

Согласно второй версии, Лев Шлосберг за два с половиной десятилетия работы во главе псковского «Яблока» достиг своего потолка, давно топчется на месте, в перспективе возможен регресс, а не завоевание новых позиций. Предел возможностей исчерпан. А мессианская натура Шлосберга требует выход на новый уровень, нужна новая паства, более благожелательная просвещенная аудитория. А раз так — поход на Москву выглядит вполне естественно и логично.

Сторонники третьей версии исходят из того, что команда псковского губернатора создала в регионе такой политико-административный режим, что у Шлосберга не осталось свободного пространства для движения. Он понял, что пока губернатор Михаил Ведерников тут - Льву Шлосбергу и Ко в регионе ничего не светит А раз так — следует говорить о победе команды губернатора, для которой Лев Шлосберг был одним из главных раздражителей, и борьба с ним носила не только политический, но во-многом личный характер. Образно говоря, теперь на фюзеляж истребителя АПО можно нанести очередную звездочку за сбитого летчика — до этого были катапультировавшийся в Москву Иван Цецерский, отправленная в пике Ульяна Михайлова, теперь вот — Лев Шлосберг.

Согласно еще одной версии, за принятыми в Псковском «Яблоке» решениями могут стоять рекомендации федерального партийного руководства, сделанные после консультаций в высоких властных кабинетах Москвы. Либеральная общественность давно обвиняет Григория Явлинского в договорняках с администрацией президента. 

Следует напомнить, что перед предыдущими парламентскими выборами в 2016 году партийное руководство отправило Льва Шлосберга заниматься переговорами с политиками демократической направленности (многие с самого начала полагали, что это абсолютно бесперспективное занятие), а от участия в федеральной кампании он был фактически отодвинут.

Есть и еще одна версия, согласно которой объявления Шлосберга – это не более чем сказочки для наивных. А вся история с планами покорять Москву – вообще не про выдвижение на сентябрьские выборы (до них, напомню, еще почти полгода), а про внутрипартийное положение Шлосберга накануне съезда, который пройдет в этот уик-энд и будет посвящен обсуждению партийной реформы. Затеянные нынешним руководством партии преобразования больно ударят по радикальному крылу – прежде всего, Шлосбергу, который, как мы помним, солидаризировался с навальнистами, шел вразрез с партийной линией и еще больше усугубил свое положение. Так что, возможно, публичные заявления Льва Шлосберга перед съездом - это своего рода месседж однопартийцам, своеобразное продолжение недавней открытой переписки и «битвы эпиграфов». Как говаривал Ходжа Насреддин, если пальма не идет ко мне, я иду к пальме. Возможно, так и тут: если «Яблоко» не идет ко мне, я иду к «Яблоку». И посылаю ему сигналы. Сложно сказать, насколько эта версия соответствует действительности, но именно она дает хоть какое-то внятное объяснение тому, что карты псковскими яблочниками неожиданно были раскрыты беспрецедентно рано — почти за полгода до сентябрьского голосования, но за несколько дней до партийного форума.

А есть ли шансы?

Как уже было сказано, шансов в Москве у Льва Шлосберга действительно теоретически больше чем в Пскове. Но выборы это не только, и не столько симпатии избирателей, это борьба ресурсов. Рейтинги партии власти и ее кандидатов здесь традиционно ниже, чем в регионах. Сторонников либералов в столице больше. Есть среди них и явные сторонники псковского яблочника, ранее помогавшие ему финансово в ходе фандрайзинговых операций. Тут же «предлагающий победить» политтехнолог Максим Кац - как мы помним, не так давно он побывал в Пскове. Есть неизменно проявляющие интерес к персоне Льва Шлосберга федеральные СМИ. Кстати говоря, планы Льва Шлосберга уже прокомментировал главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, отметивший: «у нас тут разные люди слетаются в Москву на выборы - будет красиво». А известный журналист, сотрудник радиостанции Антон Орех назвал это «сборной звезд». Любопытно, что в Преображенском одномандатном округе (№205), куда СМИ «сватают Льва Марковича, среди кандидатов могут оказаться и представитель КПРФ Сергей Обухов, и действующий депутат Госдумы от этого округа — член «Единой России» Антон Жарков, и известный интеллектуал Анатолий Вассерман, на предыдущих парламентских выборах баллотировавшийся от «Справедливой России» именно по этому округу и занявший тогда второе место (набрал почти 20 процентов голосов).

Минусы выдвижения Льва Шлосберга в Москве также очевидны. Во-первых, по какому бы избирательному округу он ни шел — всё будет новым и незнакомым. Это не Псковская область, за несколько десятилетий объезженная вдоль и поперек. Во-вторых, очевидно отсутствуют ресурсы, необходимые для ведения избирательной кампании. В третьих, вряд ли будет сильно помогать аппарат «Яблока» - от председателя партии Николая Рыбакова и Ко (а их негативное отношение к Льву Шлосбергу ни для кого не секрет) вряд ли дождешься серьезной поддержки.

К слову, до сих пор неизвестно, что о заявлениях псковского яблочника думают в партийном руководстве в столице. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в «Яблоке», Лев Шлосберг «не ставил в известность руководство партии и переговоров не вел». «Он только проинформировал Григория Явлинского о своем желании, на этом все. Чтобы выдвигаться от Москвы, ему придется сначала обратиться в московское отделение, так как именно региональное отделение рекомендует кандидатов по своим территориям»,— сказал собеседник издания. А московское отделение «Яблока» возглавляет зампредседателя партии, ее сооснователь Сергей Иваненко, который, мягко говоря, не симпатизирует Шлосбергу и недавно жестко раскритиковал его. В целом непростые взаимоотношения «отца-основателя» партии Григория Явлинского и других яблочных руководителей с одной стороны и Льва Шлосберга с другой стали еще сложнее. И неслучайно один из источников «Открытых медиа» отмечает, что у Шлосберга могут возникнуть сложности на пути к выдвижению от партии. По словам собеседника издания, в руководстве организации были недовольны публичным письмом Шлосберга к Григорию Явлинскому, где была раскритикована его резонансная статья с осуждением Алексея Навального. Федеральное бюро «Яблока» единогласно поддержало своего неформального лидера. И своей оценки намерению Шлосберга идти на выборы в Москве руководство партии пока не дало.

В-четвертых, возможна давка кандидатов, в том числе демократической направленности. Не случайно в интервью «Новой газете» Лев Шлосберг отметил: «В Москве демократические политики хотят выдвигаться примерно по одним и тем же округам. Моей задачей не является перейти кому-то из достойных людей дорогу. Я хорошо понимаю, что есть люди, которые претендуют на вполне определенные округа. Нам нельзя мешать друг другу».

В пятых, возможно противодействие со стороны власти, использование административного ресурса, причем, нельзя исключать, что противодействовать начнут уже на старте кампании, при выдвижении. В общем, будет непросто — к тому же еще придется разрываться между Москвой и Псковом (тут, кстати, интересно, как действующий депутат Псковского областного Собрания на ШТАТНОЙ основе собирается совмещать работу с политической деятельностью в столице).

И еще вопрос. Будет ли Лев Маркович в своей новой московской роли интересен той же столичной публике, которая раньше дивилась на успешного провинциального политика-самородка? Это раньше он был один такой, а тут может оказаться в шеренге, условно — между Яшиным и Гудковым-младшим. 

Что же будет с «Яблоком» и с нами?

От разговора об отправляющемся покорять Москву Льва Шлосберга перейдем к обсуждению перспектив псковского «Яблока». Как уже было сказано, центральной фигурой тут становится Артур Гайдук, единственный в истории псковского «Яблока» депутат областного Собрания, выигравший в одномандатном округе. Врач скорой помощи, бард и, не сомневаюсь, хороший человек — он тем не менее до сих пор не дал повода говорить о себе как о лидере, ярком публичном трибуне и организаторе политической работы. И опыта организации крупных избирательных кампаний у него нет. Оценивая перспективы потенциального кандидата в депутаты Госдумы и лидера списка «Яблока» на выборах в областное Собрание, следует учитывать, что широкому кругу жителей Псковской области Артур Маркович не известен - и времени на раскрутку очень мало. Вместе с тем следует понимать, что шансов победить действующего депутата Госдумы — единоросса Александра Козловского у яблочника нет — и я думаю, что господин гайдук это прекрасно понимает. Таким образом, личная мотивация в участии в выборах в одномандатном округе будет отсутствовать. Скорее, эта кампания будет использоваться для повышения показателя партии в регионе. Проблема еще и в том, что Артур Гайдук — действующий врач, времени заниматься политической работой чуть ли не в режиме 24/7, как ей занимался Лев Шлосберг, у него не будет.

Как не будет возможности «топтать» огромный округ в границах всей Псковской области. Кроме того, еще вопрос — как на настроениях яблочников и их сторонников скажется эта замена в яблочной команде. Не исключено, что убедить многих участвовать в этом мероприятии, когда бессменный лидер уехал в Москву, будет непросто. Как непросто будет решить проблему и ресурсной обеспеченности, в том числе притока финансов. Все последние годы этот вопрос решается Львом Шлосбергом за счет использования фандрайзинговых схем. Количество жертвователей больше не станет . Вместе с тем на выборах-2021 средства будут нужны и на кампанию самого Льва Шлосберга в столице. Что достанется псковскому «Яблоку» и позволит ли это провести качественные кампании — большой вопрос.

Очевидно, что Артуру Гайдуку будет тяжело – бороться в своем одномандатном округе, при этом еще и тянуть партию, будучи лидером списка. Сейчас в адрес Артура Марковича из уст Льва Марковича звучат комплиментарные характеристики: мол, лучше кандидата в Псковской области не найти. Хорошо, если так, а если Гайдук — это, образно говоря, не пламенный боец и неутомимый энерджайзер Шлосберг, а скорее когда-то избранный от «Яблока» глава Плюсского района Виталий Аршинов, которого псковское «Яблоко» в 2018-м выдвинуло кандидатом на губернаторские выборы, а он вскоре — раз - и соскочил, принял решение сойти с дистанции, поставив недавних соратников уже перед свершившимся фактом. Так что тут риски велики.

Подводя итог сказанному, еще раз отмечу: ни для кого не секрет, что для команды действующего псковского губернатора решение проблемы, связанной с позицией псковского Яблока и его участием в выборах, — это больше, чем просто просто политическая задача. Лев Шлосберг уже давно является для региональной власти раздражителем. Сделанный самим яблочником шаг значительно облегчает решение задачи, стоящей перед региональным руководством. Так что, разобрав эту ситуацию, приходим к выводу: последние шаги Псковского «Яблока» и его лидера наносит реальный ущерб Псковскому «Яблоку». Как говорили во Франции времен Наполеона, это хуже, чем преступление – это ошибка.

Александр Савенко

Дружеский шарж Михаила Синева

Источник: Псковская Лента Новостей
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