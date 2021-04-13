Политика

Бывший замгубернатора Псковской области возглавил аппарат фракции «Единой России» в Госдуме

Бывший заместитель губернатора Псковской области, первый заместитель руководителя центрального исполкома партии «Единая Россия» Максим Жаворонков назначен руководителем аппарата фракции единороссов в Госдуме. Об этом пишет «Коммерсант».

Ранее этот пост занимал Константин Мазуревский, которого Госдума утвердила одним из членов Центральной избирательной комиссии.

«Максим Жаворонков стал руководителем аппарата фракции "Единая Россия" в Государственной думе. В центральном исполкоме партии он продолжит работу на должности помощника председателя "Единой России" - первого заместителя руководителя ЦИК на общественных началах», - сообщается на сайте партии.

Максим Жаворонков родился в 1975 году в Ленинграде, в 1997-м окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Работал в Энергомашбанке и в холдинговой компании «Ленинец», с 2009 года руководил аппаратом администрации Псковской области. В 2017 году назначен первым замруководителя центрального исполкома «Единой России», позже - помощником председателя партии.