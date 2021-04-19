Политика

Псковский врач примет участие в праймериз по выборам в региональный парламент

Врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу стала участницей предварительного голосования «Единой России» по выбору кандидатов в Псковское областное Собрание депутатов. Предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая по максимально открытой модели: участие могут принять все зарегистрированные избиратели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Елена Лунгу – депутат Псковского районного Собрания, активист волонтерского центра «Единой России». Она участвует в предварительном голосовании партии уже во второй раз.

«Я принимала участие в предварительном голосовании по выбору кандидатов на муниципальные выборы. И мое решение стать участником предварительного голосования по выбору кандидатов в региональный парламент взвешенное и обдуманное. Хочу помогать людям и приносить пользу родному городу! Уверена, моего опыта, желания и сил хватит для реализации многих общественно-значимых идей!» - отметила она.

На сегодняшний день региональный организационный комитет зарегистрировал 83 участника предварительного голосования по выбору кандидатов в областное Собрание. Документы на участие можно подать в организационный комитет, который расположен по адресу: Псков, улица Гоголя, 8.

Принять участие в предварительном голосовании в качестве кандидата может любой гражданин РФ, которому на день проведения выборов исполнится 21 год, член или сторонник «Единой России», либо не являющийся членом иных политических партий, не имеющий судимости и счетов в иностранных банках.

Выдвинуть свою кандидатуру и проявить себя в предварительном голосовании могут и те, кто не состоит в партии: например, волонтеры, медики, общественники.

Напомним, в 2021 году единый день голосования состоится 19 сентября. В этот день по стране пройдут выборные кампании различного уровня. Основными из них станут выборы депутатов Государственной думы. Псковичи будут также выбирать депутатов Псковского областного Собрания.

«"Единая Россия" — единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем всенародного голосования в ходе открытых предварительных выборов», - отметили в партии.