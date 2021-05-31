Политика

Александр Братчиков рассказал, почему хочет вновь стать депутатом

Глава администрации города Пскова, победитель предварительного голосования партии «Единая Россия» по выборам в Псковское областное Собрание Александр Братчиков в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал, почему вновь хочет пойти в депутаты регионального парламента.

«Я уже был в Псковском областном Собрании, но никогда не работал на постоянной основе, даже будучи председателем комитета по АПК. Я был, в первую очередь, предпринимателем, а потом уже занимался законодательной деятельностью. Сейчас, работая в администрации как муниципальный служащий, я по-другому начал смотреть на бюджет, и теперь мне значительно проще будет работать в областном Собрании. На примере Пскова я понимаю, как работают муниципалитеты, как расходуются и контролируются бюджетные средства, и хотел бы многие вещи поменять с учетом опыта работы в исполнительной власти», - объяснил Александр Братчиков.

А поменять их можно только на законодательном уровне, убежден он. «Псковское областное Собрание имеет право законодательной инициативы с выходом на федеральный уровень, и сейчас, приобретя опыт работы на муниципальном уровне, я смогу решать задачи более эффективно и выходить с инициативой на федеральный уровень, если избиратели предоставят мне такую возможность», - пояснил Александр Братчиков.

Напомним, Александр Братчиков являлся депутатом Псковского областного Собрания с 2007 по 2017 годы. В апреле 2015 года возглавил комитет по АПК и природопользованию, а в областном Собрании шестого созыва занимал должность председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.

5 декабря 2017 года занял пост главы администрации города Пскова. На днях Александр Братчиков одержал победу по итогам предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата для участия в выборах депутата Псковского областного Собрания. Он стал первым среди претендентов, которые хотели попробовать свои силы на выборах по 3-му одномандатному избирательному округу.