«Вместе несем ответственность»: Губернатор Псковской области провел первую встречу с руководителями фракций нового созыва Заксобрания

Вопросы развития взаимодействия исполнительной и законодательной властей, основные принципы совместной работы обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с представителями всех фракций 8-го созыва Законодательного Собрания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона поздравил представителей партий с чистой и убедительной победой и поблагодарил команды за честную борьбу и четкую государственную позицию.

«Жители Псковской области доверили нам решения, от которых на ближайшие пять лет зависят экономика, благоустройство территорий, здоровье и безопасность людей. На нас с вами — на исполнительную и законодательную власти — это накладывает особую ответственность. Очень важно оправдать это доверие, показать достойные результаты. Сделать это мы можем только совместной работой нашей большой региональной команды», — сказал губернатор.

Особый акцент губернатор сделал на подготовке главного финансового документа региона. Михаил Ведерников выразил уверенность, что все фракции активно включатся в работу. «Понятно, что у каждой партии свои взгляды на жизнь, на методы, каждый по-своему расставляет приоритеты. Но в нашей совместной работе буду исходить из того, что все вы заинтересованы в динамичном развитии нашей Псковской области, улучшении качества жизни граждан. Важно глубоко погружаться как в повестку, так и в проблемные вопросы, понимая, какие инструменты будут эффективными в решении тех или иных вопросов», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона отметил результативную работу прошлого созыва Законодательного Собрания и предложил использовать преемственный подход в вопросах взаимодействия. Он также проинформировал о том, что экс-председатель регионального парламента Александр Котов займет должность уполномоченного при губернаторе по взаимодействию с Заксобранием и представительными органами муниципальных образований.

«Уважаемый Александр Алексеевич, вам еще раз огромное спасибо. Вы и район возглавляли, и работали в администрации области, три созыва руководили парламентом — опыт в обеих ветвях власти в вопросах конструктивного взаимодействия у вас колоссальный. Ваши авторитет, ваши мудрые советы, безусловно, будут полезны и пригодятся нам», — сказал Михаил Ведерников и обозначил круг приоритетных направлений деятельности уполномоченного.

«Коллеги, давайте договоримся: работаем одной командой, бюджет обсуждаем и готовим его вместе. И вместе несем ответственность за принятые решения», — заключил губернатор.

Спикер областного парламента 8-го созыва Борис Елкин, возглавивший в Законодательном Собрании фракцию партии «Единая Россия», обозначил, что ведущая фракция и Собрание в целом будут вести открытую политику, чтобы оправдать доверие избирателей, выполнить социальные обязательства перед гражданами. «Будем плотно взаимодействовать по всем вопросам. Готовы к конструктивному диалогу. В эти непростые времена только консолидация позволит нам добиться большего во благо нашей области», — добавил председатель Законодательного Собрания.

Руководители фракций областного парламента поблагодарили главу региона за конструктивное взаимодействие и выразили готовность максимально ответственно подойти к решению задач, которые стоят перед Собранием. Михаил Ведерников заверил, что Правительство Псковской области и исполнительные органы региона будут оказывать в этой работе всю необходимую поддержку.

Напомним, в новом созыве Законодательного Собрания Псковской области представлены пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди». На выборах за своих кандидатов проголосовали 53% избирателей.