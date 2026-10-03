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«Вместе несем ответственность»: Губернатор Псковской области провел первую встречу с руководителями фракций нового созыва Заксобрания

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Вопросы развития взаимодействия исполнительной и законодательной властей, основные принципы совместной работы обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с представителями всех фракций 8-го созыва Законодательного Собрания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона поздравил представителей партий с чистой и убедительной победой и поблагодарил команды за честную борьбу и четкую государственную позицию.

«Жители Псковской области доверили нам решения, от которых на ближайшие пять лет зависят экономика, благоустройство территорий, здоровье и безопасность людей. На нас с вами — на исполнительную и законодательную власти — это накладывает особую ответственность. Очень важно оправдать это доверие, показать достойные результаты. Сделать это мы можем только совместной работой нашей большой региональной команды», — сказал губернатор.

Особый акцент губернатор сделал на подготовке главного финансового документа региона. Михаил Ведерников выразил уверенность, что все фракции активно включатся в работу. «Понятно, что у каждой партии свои взгляды на жизнь, на методы, каждый по-своему расставляет приоритеты. Но в нашей совместной работе буду исходить из того, что все вы заинтересованы в динамичном развитии нашей Псковской области, улучшении качества жизни граждан. Важно глубоко погружаться как в повестку, так и в проблемные вопросы, понимая, какие инструменты будут эффективными в решении тех или иных вопросов», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона отметил результативную работу прошлого созыва Законодательного Собрания и предложил использовать преемственный подход в вопросах взаимодействия. Он также проинформировал о том, что экс-председатель регионального парламента Александр Котов займет должность уполномоченного при губернаторе по взаимодействию с Заксобранием и представительными органами муниципальных образований.

«Уважаемый Александр Алексеевич, вам еще раз огромное спасибо. Вы и район возглавляли, и работали в администрации области, три созыва руководили парламентом — опыт в обеих ветвях власти в вопросах конструктивного взаимодействия у вас колоссальный. Ваши авторитет, ваши мудрые советы, безусловно, будут полезны и пригодятся нам», — сказал Михаил Ведерников и обозначил круг приоритетных направлений деятельности уполномоченного.

«Коллеги, давайте договоримся: работаем одной командой, бюджет обсуждаем и готовим его вместе. И вместе несем ответственность за принятые решения», — заключил губернатор.

Спикер областного парламента 8-го созыва Борис Елкин, возглавивший в Законодательном Собрании фракцию партии «Единая Россия», обозначил, что ведущая фракция и Собрание в целом будут вести открытую политику, чтобы оправдать доверие избирателей, выполнить социальные обязательства перед гражданами. «Будем плотно взаимодействовать по всем вопросам. Готовы к конструктивному диалогу. В эти непростые времена только консолидация позволит нам добиться большего во благо нашей области», — добавил председатель Законодательного Собрания.

Руководители фракций областного парламента поблагодарили главу региона за конструктивное взаимодействие и выразили готовность максимально ответственно подойти к решению задач, которые стоят перед Собранием. Михаил Ведерников заверил, что Правительство Псковской области и исполнительные органы региона будут оказывать в этой работе всю необходимую поддержку.

Напомним, в новом созыве Законодательного Собрания Псковской области представлены пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди». На выборах за своих кандидатов проголосовали 53% избирателей.

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Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова (2022-2026 гг.)

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