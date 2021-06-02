Политика

Президент отметил серьезное обновление списка кандидатов в Госдуму от «Единой России»

Президент России Владимир Путин провел встречу с общественниками – победителями предварительного голосования партии «Единая Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Предварительное голосование — востребованный механизм обратной связи с людьми, реально работающий на практике. «Единая Россия» пока единственная из всех партий проводит столь широкую и открытую процедуру, в том числе подтверждая, что не боится конкуренции внутри своей структуры, заявил Президент Владимир Путин на встрече с руководством партии и общественниками, победившими на предварительном голосовании.

«(Партия) не уходит от прямого, честного разговора с людьми. Готова советоваться, поддерживать их инициативы, воспринимать критику. Предварительное голосование служит не только для отбора кандидатов, но для постоянного развития партии, привлечения в ее ряды как можно большего числа сторонников, единомышленников, молодых людей - толковых, целеустремленных и неравнодушных», — отметил Владимир Путин.

Многие из тех, кто проявил себя во время пандемии, решили участвовать в предварительном голосовании «Единой России» после призыва главы государства, отметил председатель партии Дмитрий Медведев.

«Многие из них одержали уверенную победу. Это значит, что партия обновляется и привлекает в свои ряды наиболее неравнодушных, достойных, ярких людей. В том числе участников кадрового проекта «Лидеры России», партийного «Федерального ПолитСтартапа», наших товарищей из Общероссийского народного фронта», — отметил Дмитрий Медведев.

Для волонтеров механизм отбора, который предложила партия, является одним из наиболее удобных способов реализовать себя в политической жизни, считает руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области, активист движения «Мы вместе» Жанна Рябцева. Она уже участвовала в предварительном голосовании в 2016 году, но тогда проиграла. После призыва Президента решила вновь попробовать свои силы в политике.

«Нужно участвовать, нужно рассказывать, говорить о том, что и как мы делаем. Треть участников предварительного голосования по стране — это волонтеры. То, что сегодня им представилась возможность поучаствовать в такой процедуре, это важно. Работу волонтерских организаций по стране все знают. Это действительно звучит гордо», — сказала Жанна Рябцева, победитель предварительного голосования в Свердловской области.

Многие общественники, которые примеряли на себя новую роль политиков, изнутри взглянули на проблемы жителей. Председатель Российского союза сельской молодежи, победитель предварительного голосования партии в Мордовии Юлия Оглоблина в ходе встречи сообщила, что люди опасаются затягивания реализации закона о бесплатном доведении газа до участков, об этом она узнала во время поездок по республике.

«Принятый закон — это очень радостное событие для всех территорий. У нас в республике уровень газификации достаточно высокий, но в план уже заявились 2,5 тысячи мордовских семей. 500 из них живут в поселке Николаевка, расположенном в черте Саранска. Это говорит о том, что тема газификации актуальна как для села, так и для города. Люди рады, ждут, но они переживают, что это произойдет не быстро», — сказала Юлия Оглоблина.

Владимир Путин, отвечая ей, подчеркнул – прежде чем пообещать что-то людям, нужно смотреть на возможности исполнить обещания. «Если все просчитано, и вы приходите к выводу, что это исполнимые планы, то нужно сделать все для того, чтобы мобилизовать ресурсы для безусловного решения той задачи, которая перед нами стоит. Надеюсь, что в будущем вы будете придерживаться этих правил в качестве депутата Госдумы», — сказал президент.

Волонтеры воспринимают политику, в том числе, как возможность напрямую влиять на жизнь в стране — не только помогать людям в имеющихся условиях, но и менять их. Председатель «Совета Матерей», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая, которая одержала победу на предварительном голосовании в одном из округов Москвы, считает, что пора ввести общие правила для определения многодетных по всей стране. Несправедливо, когда семья, переезжая из Москвы за МКАД, теряет свой статус, пояснила она. Кроме того, требуется расширение программы материнского капитала – например, чтобы можно было использовать его на ремонт жилья.

Решения, по ее словам, требует и вопрос, связанный с повышенным тарифом на такси с детским креслом. Глава государства предложения общественницы поддержал. «Надо проработать вопрос с тарифами — и не только на такси, но и на другие виды транспорта. А ремонт… Можно подумать. Надо понимать, какой ремонт, почему он не делался, не будут ли эти деньги истрачены впустую. Здесь нужно быть внимательным и аккуратным. Хотя какие-то идеи по поводу эффективности использования этих средств будут востребованы», — сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, предложения людей, полученные в ходе предварительного голосования, - основа для дальнейшей работы победителей предварительного голосования и «Единой России» в целом. «Люди делились тем, что наболело, проблемами, с которыми сталкиваются каждый день. Звучали предложения, наказы. За их реализацию вся партия будет нести ответственность. Это основа для всей дальнейшей работы. В том числе – для подготовки Программы партии», - сказал президент.

Проект предвыборной программы утвердят на Съезде партии 19 июня, в котором Дмитрий Медведев пригласил Владимира Путина принять в участие. После Съезда программу вынесут на широкое общественное обсуждение в регионах.

В заключение президент напутствовал победителей предварительного голосования. «Сделайте все, чтобы оправдать высокое доверие. Но с вашим настроем, который мы сейчас все видим, я уверен — так оно и будет», — сказал Владимир Путин.

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский отметил, что среди победителей предварительного голосования партии по определению кандидатов на выборы в областное Собрание много новых лиц. «Среди победителей предварительного голосования много волонтеров, общественников. На выборы в региональный парламент от партии пойдут люди разных профессиональных сфер, в частности, работники образования, медики, спортсмены», - сказал он.