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Политика

Андрей Турчак: Партии «Единая Россия» есть, с чем идти к людям

24.06.2021 12:08|ПсковКомментариев: 5

Партии «Единая Россия» есть, с чем идти к людям, сказал первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в режиме ВКС на втором этапе XXVII конференции регионального отделения партии 24 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Избирательная кампания вошла в активную фазу, до выборов в Госдуму осталось 85 дней, - отметил Андрей Турчак. - 18 июня с участием президента прошел первый этап Съезда. Глава государства дал высокую оценку нашей работе, обозначил основные направления деятельности. Это было, по сути, вторым за год посланием Федеральному Собранию».

Андрей Турчак подчеркнул, что «Единая Россия» - единственная партия, которая некулуарно выдвигает своих кандидатов. Он сообщил, что в этом году впервые был реализован столь масштабный проект по предварительному голосованию: в стране приняли участие 12 млн избирателей, в Псковской области - более 100 тысяч жителей. «Более 20%, в 2,5 раза больше, чем в 2016 году», - уточнил он и выразил слова благодарности всем, кто принял участие в праймериз.

Секретарь Генерального совета партии отметил, что в этом году на предварительном голосовании выросла конкуренция - 5 человек на место. «Борьба получилась острой, напряженной, интересной. Порой с непредсказуемыми результатами. От всей души поздравляю победителей праймериз», - сказал он.

Андрей Турчак акцентировал внимание на том, что «Единая Россия» - это эффективный кадровый лифт для людей, которые «хотят служить стране и людям».

«Проведением процедуры предварительного голосования, мы доказали, что сила партии в открытости, близости к людям», - заметил он.

Андрей Турчак указал на то, что избирательная кампания проходит в сложных условиях. Он попросил актив партии активизировать работу волонтерских центров в регионе и подчеркнул, что приоритеты остаются прежними: помощь медицинским работникам, пожилым и маломобильным группам населения, автоволонтерство.

«Первичная задача — убедить граждан в необходимости вакцинации. Только так сможем справиться с этой бедой», - подчеркнул он.
 

Андрей Турчак сообщил, что за прошедшие 5 лет партийцам многое удалось сделать. «Нам не стыдно смотреть людям в глаза», - сказал он и поделился успехами партии.

В частности, он отметил, что Псковской области благоустроят 9 дворов и 59 общественных пространств. Кроме того, завершается подключение к сети Интернет населенных пунктов с численностью населения от 250 до 500 человек, продолжил Андрей Турчак. Дополнительно 200 млн направят на установку 48 базовых станции в населенных пунктах с от 20 до 100 человек. Также в этом году в регион поступят 35 новых автомобилей скорой помощи, 30 школьных автобусов.

«Нужна четкая программа наших дальнейших действий, - продолжил он. - Предстоит принять региональную программу. Она должна быть подготовлена в соавторстве с нашими гражданами. Она должна стать народной. Порой рядовая встреча с людьми может привести к принятию масштабных федеральных решений».

По окончании своего выступления Андрей Турчак предложил утвердить во главе списка лидеров списка партии на выборах в региональный парламент губернатора Михаила Ведерникова, включить в список его самого, председателя областного Собрания Александра Котова, главного врача областной инфекционной больницы Анастасию Повторейко, ветерана Вооруженных сил Олега Грицаева.

«У нас сильный состав, у нас есть, с чем идти к людям. Командой неравнодушных людей мы, безусловно, победим ради нашего региона, ради нашей страны. Коллеги, за Россию!» - резюмировал Андрей Турчак.

Пресс-портрет
Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»
Теги: #Единая Россия #Псковская область #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
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