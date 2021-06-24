Андрей Турчак: Партии «Единая Россия» есть, с чем идти к людям

Партии «Единая Россия» есть, с чем идти к людям, сказал первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в режиме ВКС на втором этапе XXVII конференции регионального отделения партии 24 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Андрей Турчак подчеркнул, что «Единая Россия» - единственная партия, которая некулуарно выдвигает своих кандидатов. Он сообщил, что в этом году впервые был реализован столь масштабный проект по предварительному голосованию: в стране приняли участие 12 млн избирателей, в Псковской области - более 100 тысяч жителей. «Более 20%, в 2,5 раза больше, чем в 2016 году», - уточнил он и выразил слова благодарности всем, кто принял участие в праймериз.
Секретарь Генерального совета партии отметил, что в этом году на предварительном голосовании выросла конкуренция - 5 человек на место. «Борьба получилась острой, напряженной, интересной. Порой с непредсказуемыми результатами. От всей души поздравляю победителей праймериз», - сказал он.
Андрей Турчак акцентировал внимание на том, что «Единая Россия» - это эффективный кадровый лифт для людей, которые «хотят служить стране и людям».
«Проведением процедуры предварительного голосования, мы доказали, что сила партии в открытости, близости к людям», - заметил он.
Андрей Турчак указал на то, что избирательная кампания проходит в сложных условиях. Он попросил актив партии активизировать работу волонтерских центров в регионе и подчеркнул, что приоритеты остаются прежними: помощь медицинским работникам, пожилым и маломобильным группам населения, автоволонтерство.
«Первичная задача — убедить граждан в необходимости вакцинации. Только так сможем справиться с этой бедой», - подчеркнул он.
В частности, он отметил, что Псковской области благоустроят 9 дворов и 59 общественных пространств. Кроме того, завершается подключение к сети Интернет населенных пунктов с численностью населения от 250 до 500 человек, продолжил Андрей Турчак. Дополнительно 200 млн направят на установку 48 базовых станции в населенных пунктах с от 20 до 100 человек. Также в этом году в регион поступят 35 новых автомобилей скорой помощи, 30 школьных автобусов.
По окончании своего выступления Андрей Турчак предложил утвердить во главе списка лидеров списка партии на выборах в региональный парламент губернатора Михаила Ведерникова, включить в список его самого, председателя областного Собрания Александра Котова, главного врача областной инфекционной больницы Анастасию Повторейко, ветерана Вооруженных сил Олега Грицаева.
«У нас сильный состав, у нас есть, с чем идти к людям. Командой неравнодушных людей мы, безусловно, победим ради нашего региона, ради нашей страны. Коллеги, за Россию!» - резюмировал Андрей Турчак.