Политика

«Партия роста» в Пскове определила кандидатов в депутаты областного Собрания

Руководитель Псковского регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов возглавит список кандидатов от ПР на выборах в Псковское областное Собрание депутатов. Кроме него, в тройку лидеров включены Иван Сверчков и Елена Агаджанова. Решение принято сегодня в ходе региональной партийной конференции.

Партия выставляет своих кандидатов в трех одномандатных избирательных округах. Руководитель регионального отделения Игорь Романов будет баллотироваться в депутаты областного Собрания по округу №13, а в Великих Луках ПР выставила Сергея Егорова (округ №5) и Сергея Воробьева (округ №6).

Также партия утвердила состав территориальных групп кандидатов по единому избирательному округу. Территориальные группы возглавили Александра Радион (№1), Алексей Шмаков (№2), Алексей Лавов (№3), Наталья Васильева (№4), Сергей Егоров (№5), Сергей Воробьев (№6), Вадим Ковригин (№7), Кристина Черная (№8), Наталья Воробьева (№9), Марина Зюракова (№10), Илья Игнатенко (№11), Алена Козлова (№12) и Валерия Степанова (№13).

Также по итогам конференции решено, что руководитель регионального отделения партии Игорь Романов будет выдвинут кандидатом на должности глав Новосокольнического и Куньинского районов.

Напомним, выборы пройдут в сентябре этого года.