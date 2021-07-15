Политика

Михаил Иванов: Среди кандидатов Партии пенсионеров есть молодые люди

Региональное отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» представит 13 кандидатов по одномандатным округам и столько же региональных групп по партийным спискам. Среди кандидатов будут как люди старшего поколения, так и молодые кандидаты, которым еще нет 40 лет. Об этом руководитель реготделения партии Михаил Иванов сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«В последнее время молодые люди все чаще обращаются ко мне с вопросами о том, как вступить в нашу партию. Участвуя в выборах в качестве кандидатов от нашей партии, они приобретают политический опыт, а это дорогого стоит. На пустом месте, без фундамента ничего не получится, а фундамент - это опыт предыдущих поколений», - сказал гость студии.

Руководитель реготделения партии, кандидат в депутаты Государственной Думы от Псковской области Михаил Иванов отметил, что многие кандидаты намеренно баллотируются на сентябрьские выборы для того, чтобы потренироваться перед грядущими выборами в городские Думы Пскова и Великих Лук, которые состоятся в следующем году.

Также Михаил Иванов добавил, что за прошедший год, который он занимает пост председателя, реготделению удалось провести реновацию состава Партии пенсионеров. Он оценил это как положительное изменение, ведь молодые члены партии несут новые мысли и идеи.

«От молодежи сам заряжаешься энергией, - добавил Михаил Иванов. - В Англии Палату Лордов называют блюдцем, на котором остывают идеи, принесенные Палатой Общин. Так же и у нас в партии - люди старшего поколения, с учетом своего опыта, берут все лучшее от молодежи и стараются донести это людям».