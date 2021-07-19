Политика

Галина Кузьма сложила полномочия депутата Собрания Палкинского района из-за трудоустройства

Галина Кузьма (партия «Родина») сложила полномочия депутата Собрания депутатов Палкинского района в связи с планируемым трудоустройством на работу, которая не позволит вести депутатскую деятельность. Об этом экс-депутат сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я досрочно сложила полномочия по моей инициативе, по моему заявлению в связи с тем, что планирую в ближайшее время трудоустроиться на должность, которая не позволяет совмещать данные полномочия», - пояснила Галина Кузьма.

Экс-депутат уточнила, что она «не хотела бы раньше времени» говорить о том, на какую работу она устраивается. Ранее она возглавляла дополнительный офис Россельхозбанка. «Пока официальный статус — безработная», - сказала она.

«Если бы не эти обстоятельства, я бы полномочия не сложила — я очень люблю своего избирателя и, думаю, что это взаимно», - резюмировала Галина Кузьма.

Галина Кузьма родилась в 1967 году в деревне Огурцы Палкинского района. Получила высшее образование в Ленинградском ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственном институте по специальности «экономист» (1988). В 2006 году закончила негосударственное образовательное учреждение «Академия права и управления» по специальности «юриспруденция».

С 2012 по 2017 годы занимала пост главы администрации Палкинского района.