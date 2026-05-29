Досрочно прекращены полномочия депутата Псковской гордумы от КПРФ Бориса Прилипкина

Полномочия депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по единому избирательному округу от КПРФ Бориса Прилипкина досрочно прекратили на 48-й сессии гордумы 29 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

19 из 19 присутствующих на сессии депутатов поддержали досрочное прекращение полномочий.

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко поблагодарил Бориса Прилипкина за работу и вручил благодарственное письмо.

Борис Прилипкин родился 15 декабря 1960 года в семье рабочих. После окончания средней школы поступил в Джамбульский химико-механический техникум на специальность «оборудование химических и нефтеперерабатывающих заводов».

Проходил военную службу в рядах Советской Армии. Затем окончил Джамбульский гидромелиоративно-строительный институт по специальности «инженер-экономист водного хозяйства».

В 2002 году с семьей переехал на постоянное место жительства в город Псков. С 2018 года работает главным инженером в муниципальном казенном учреждении города Пскова «Специализированная служба».

9-11 сентября 2022 года избран депутатом Псковской городской Думы седьмого созыва по единому округу (КПРФ). Членом партии является с 2008 года, первый секретарь Палкинского райкома.