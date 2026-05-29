Бывший топ-менеджер «Справедливой России» может уйти к «Новым людям»

Бывший руководитель центрального аппарата партии «Справедливая Россия» Анастасия Павлюченкова сейчас сотрудничает с партией «Новые люди», сообщили «Ведомостям» три источника, близких к партии «Новые люди». Один из них уточнил, что она будет работать с первичными отделениями партии. Еще один собеседник говорит, что Анастасия Павлюченкова помогала московскому штабу партии. Третий источник отмечает, что взаимодействие было ее инициативой.

Сама Анастасия Павлюченкова сказала, что «на сегодняшний момент» она рассматривает предложения от нескольких политических партий и иных структур. «Новые люди» действительно есть в этом списке, но я не работаю с ними», — заверила она.

Анастасия Павлюченкова и «Новые люди» находятся «в стадии переговоров», сообщил представитель партии.

«Новые люди» 35-летней Анастасии Павлюченковой больше подходят и по возрасту, и по взглядам, и в силу открывающихся перед ними перспектив, считает политолог Константин Калачев. «Справедливая Россия» балансирует на грани прохождения в Госдуму, а «Новые люди» берут планку с запасом. (Анастасия - ред.) Павлюченкова имеет умения, навыки, таланты и опыт, которые могут усилить «Новых людей», — полагает эксперт.

Анастасия Павлюченкова — опытный аппаратчик с компетенциями в политтехнологиях и PR, согласен политолог Дмитрий Еловский.

«Это редкое сочетание, и для «Новых людей» это приобретение — им часто не хватает системности в работе. Но есть и проблема: Анастасия (Павлюченкова - ред.) волевая и умеющая добиваться цели. А в «бирюзовой партии» это может стать источником дискоммуникации и конфликтов», — рассуждает он. Если партийное руководство точно обозначит ее полномочия и даст их реализовать, то напряжения удастся избежать и этот союз может дать огромную прибавку к качеству управления в «Новых людях», сказал Дмитрий Еловский.

Анастасия Павлюченкова была назначена на пост главы центрального аппарата «Справедливой России» 29 октября 2025 года. До этого она была секретарем президиума партии по работе с молодежью, внутренним коммуникациям и образовательным проектам. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов тогда подчеркивал, что это кадровое решение соответствует стратегии омоложения партии и привлечения большего числа сторонников среди молодежи.

23 марта 2026 года Анастасия Павлюченкова в своем Telegram-канале сообщила, что написала заявление о сложении полномочий руководителя аппарата. С ней из аппарата ушло еще несколько человек, говорили собеседники в партии. На ее место был назначен «человек с опытом государственной службы в аппаратах Госдумы и Совета Федерации, прошедший через спецоперацию» Денис Боровков, сообщали в пресс-службе партии.

После отставки Анастасии Павлюченковой представитель пресс-службы «Справедливой России» сообщал, что она продолжит работу на посту советника руководителя фракции в Госдуме. Но сама она 21 апреля заявила о выходе из партии и отставке со всех должностей. «Это мое решение. Я очень благодарна за эти почти 15 лет в партии», — написала тогда Анастасия Павлюченкова.

Один из собеседников связал ее уход с отказом партии от обязательств по ее дальнейшему продвижению, в том числе в Госдуму.

Сергей Миронов 13 мая заявил, что ее назначение на пост главы центрального аппарата было ошибкой. «Настя (Павлюченкова - ред.) — замечательный человек. Она возглавляла молодежное движение, была абсолютно на своем месте. Но, судя по всему, назначение ее исполняющим обязанности руководителя центрального аппарата, я могу уже сказать, было ошибкой. Может быть, ей не надо было. Она креативная, симпатичная, умная, хорошая», — сказал он.

Напомним, в 2024 году Анастасия Павлюченкова в статусе лидера молодежной организации партии «Справедливая Россия» приезжала в Псков и участвовала в программе радио «ПЛН FM».