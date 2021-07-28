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Политика

Зарегистрированы четыре кандидата в депутаты областного Собрания по округу №9

29.07.2021 09:23|ПсковКомментариев: 0

Кандидаты в депутаты Псковского областного Собрания депутатов по одномандатному избирательному округу №9, выдвинутые ЛДПР, КПРФ, партиями «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Единая Россия», прошли регистрацию. Об этом сообщает Избирательная комиссия Псковской области.

В соответствии со статьями избирательного законодательства и на основании проверенных документов на заседании 28 июля члены ТИК Островского района зарегистрировали:

• Светлану Семенову — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

• Надежду Чистоборскую — КПРФ

• Александра Нечаенкова — ЛДПР

• Армена Мнацаканяна — «Единая Россия».

Теги: #псковское областное собрание #островский район #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
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