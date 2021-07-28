Политика

Зарегистрированы четыре кандидата в депутаты областного Собрания по округу №9

Кандидаты в депутаты Псковского областного Собрания депутатов по одномандатному избирательному округу №9, выдвинутые ЛДПР, КПРФ, партиями «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Единая Россия», прошли регистрацию. Об этом сообщает Избирательная комиссия Псковской области.

В соответствии со статьями избирательного законодательства и на основании проверенных документов на заседании 28 июля члены ТИК Островского района зарегистрировали:



• Светлану Семенову — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»



• Надежду Чистоборскую — КПРФ



• Александра Нечаенкова — ЛДПР



• Армена Мнацаканяна — «Единая Россия».