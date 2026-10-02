Александр Котов станет уполномоченным при губернаторе по взаимодействию с псковским парламентом

Председатель трёх созывов Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов займёт должность уполномоченного при губернаторе по взаимодействию с Законодательным Собранием Псковской области и представительными органами муниципалитетов, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

«Подписал постановление о создании соответствующего института», - сообщил губернатор.

По его словам, в задачи уполномоченного войдёт представление интересов главы региона и правительства Псковской области в областном парламенте и собраниях муниципальных округов. В том числе – участие в заседаниях и представление согласованной позиции региональной исполнительной власти.

«С Александром Алексеевичем нас связывают долгие годы совместной работы в одной команде. Его хорошо знают и уважают депутаты всех уровней, главы округов, представители общественных организаций, жители региона. Уверен, Александр Алексеевич эффективно выстроит работу нового института, обеспечит чёткую координацию между исполнительной и представительной властью, что будет способствовать более оперативному принятию важных для региона решений», - считает губернатор.

Ранее Александр Котов, возглавлявший Заксобрание Псковской области с 2011 года, отказался от депутатского мандата в новом созыве регионального парламента.