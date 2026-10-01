«Дневной дозор»: Как оценивать ротации в ЗакСобрании Псковской области?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как псковские политики оценивают ротации в Законодательном Собрании? Чего они ждут от нового состава регионального парламента?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

29 сентября состоялась первая сессия обновленного состава Законодательного Собрания Псковской области. На сессии был избран новый спикер регионального парламента, им стал Борис Елкин, полномочиями сенатора вновь наделили Наталью Мельникову. Обновился и состав комитетов регпарламента, к уже действующим четырем, добавился новый, - комитет по ЖКХ. Его возглавил некогда занимавший подобный пост в структуре исполнительной власти региона Дмитрий Быстров. В дальнейшем стало известно о том, что временно исполняющим полномочия главы Пскова назначен министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов.

Эти события можно назвать революционными в псковской политике, потому что они меняют подход к определению управленца, который окажется на вершине исполнительной власти региона. Борис Елкин стал 4-м председателем регионального парламента. Ранее его возглавляли выходцы из регионального «партхозактива» Юрий Шматов и Борис Полозов. А с 2011 года, на протяжении трех последних созывов, спикером парламента был Александр Котов — один из "патриархов" политического истеблишмента региона. Таким образом мы видим, что ранее у «руля» Собрания всегда были известные псковские политики, общепризнанные авторитеты, политические "мастодонты", за плечами которых богатый опыт руководящей работы в регионе на разных постах. Такова была многолетняя псковская политическая традиция.

Но пришло время перемен. Михаил Ведерников изменяет устоявшиеся местные модели. Согласно новой кадровой парадигме, в верхние эшелоны власти двигают молодых, активных членов «команды губернатора».

Борис Елкин в качестве спикера Заксобрания полностью укладывается в эту парадигму. Он — выдвиженец губернатора, исторически не связан с местными элитами, не имеет «локального бэкграунда», который мог бы создать ему те или иные сложности на новом посту.

Как оценивают такие кадровые перестановки псковские политики? Довольны ли они новыми назначенцами? Об этом и не только сегодня в программе «Дневной дозор».

Экс-депутат Законодательного Собрания Псковской области, один из ветеранов псковской политики, Виктор Антонов призывает относиться к ротациям в новом составе парламента спокойно, по его словам, подобное происходит повсеместно. Также он прокомментировал назначение Станислава Стармолотова временно исполняющим полномочия главы Пскова.

«Вы знаете, я смотрю на это очень даже спокойно, если моё мнение уместно. Ротация должна быть, и она присутствует везде. Я вот смотрю на Государственную Думу: то же самое, приходят новые люди, времена меняются, подходы меняются. Вот сегодня произошла смена, но, по моим подсчётам, наверное, процентов шестьдесят депутатов новенькие. Ну и ничего плохого. Может, многовато, может быть, хватило бы пятидесяти процентов, но так случилось. Главный костяк остался, преемственность будет — это уже видно, это уже понятно по руководителям комитетов, которые там работали, опытные люди. Поэтому надо к этому относиться спокойно. Я про областное Собрание депутатов. А вот то, что касается смены председателя. Я имею в виду Бориса Елкина, и теперь кто будет его замещать, пока Станислав Стармолотов. Ну что, тоже, наверное, есть смысл какой-то. Молодец Елкин, он справлялся со своими обязанностями, и не в пример предшественникам многим. Видно, что человек такой активный, старательный и ответственный. И я думаю, что и в областном Собрании работа будет налажена так, как она и была, кстати. То есть всё сохранится, преемственность — вот это очень важно. Поэтому отношусь к этому абсолютно спокойно и даже с интересом, потому что тут обсуждать, наверное, и осуждать нечего».

Координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков отметил, что в партии к ротациям относятся положительно, однако он предложил посмотреть на результаты подобных изменений через определенное время.

«Говорить о том, довольны мы новыми назначенцами или нет, я думаю, что пока преждевременно. Надо посмотреть на их работу, дать немножко времени освоиться на новых местах. Но безусловно, новыми ротациями мы довольны, поскольку в ЛДПР всегда было за обновление кадров как в правительстве, так и в других структурах. Ну а приведет ли это к лучшему или будет хуже — здесь покажет только время».

Первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко объяснил, почему партия не видит смысла выдвигать своих кандидатов на руководящие посты в муниципальной власти. Он считает, что народ сделал свой выбор и теперь его задача оценить результат волеизъявления.

«Как бы итоги выборов показали, что партия «Единая Россия» получила большинство в Законодательном Собрании, абсолютное большинство. И уже вправе делать любые назначения. Губернатор является также представителем партии «Единая Россия», поэтому члены партии его действия поддерживают. Вся система, видите, как выстроена у нас: вертикаль власти, приняты соответствующие решения, что губернатор назначает руководителей муниципальных органов. Поэтому он вправе делать любые назначения. Народ так решил поддержать «Единую Россию», теперь должен соглашаться со всеми действиями, которые представители «Единой России» совершают. Нравится, не нравится, но люби, как говорится, моя красавица. Понимаете, от наших решений и предложений сейчас мало что зависит. Да, мы можем там выдвинуть свои кандидатуры, пошуметь, пропиариться, но это будет пустой выхлоп, трата действий, энергии, сил и всего остального. Мы видим, что и в целом по стране такая система выстроена, поэтому здесь тем более обстановка, сами понимаете, какая напряженная сейчас. СВО надо заканчивать, бюджет надо верстать, который из ничего уже практически верстается. Поэтому здесь не до жиру — быть бы живу, как говорится».

Секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов доволен новыми назначенцами. Он выразил надежду на эффективную работу нового исполняющего обязанности главы города.

«Я думаю, что изменения только к лучшему. То, что Борис Андреевич стал спикером Собрания — я думаю, что на замену Александру Алексеевичу это хорошая замена. Я буду надеяться на это, потому что мы только с ним входим в работу. Комитет по ЖКХ в Заксобрании, я даже удивлен, почему его ранее не было, потому что это очень важная проблема, которую надо решать. И я стал заместителем председателя комитета по ЖКХ. А по поводу сегодняшнего назначения исполняющим обязанности главы города. Будем надеяться, что выходцы из комитетов или министерств транспорта очень хорошо себя зарекомендуют на тех или иных должностях».

Председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Наталья Тудакова высказала мнение, как, по ее мнению, опыт Бориса Елкина может повлиять на работу ЗакСобрания. Особое внимание она уделила социальной повестке и созданию отдельного комитета для контроля изношенных сетей ЖКХ.

«Все перестановки направлены на то, чтобы власть в регионе работала эффективнее, а социальные обязательства выполнялись перед нашими жителями в установленные сроки. Кадровые изменения, считаю, усилят управляемость регионом. Борис Андреевич Елкин избран новым спикером парламента. Его опыт управления городом поможет быстрее принимать нужные области законы. Елкин также раньше занимался транспортом и дорогами, поэтому хорошо понимает инфраструктурные проблемы. И как ожидание, что Борис Андреевич обеспечит слаженную работу правительства и парламента, ускорит решение социальных вопросов. Фракция «Справедливая Россия» поддержала его кандидатуру. И выражаю надежду, что голос оппозиции будет слышен в региональном парламенте, где будут звучать какие-то альтернативные мнения и конструктивный диалог. Без сомнения, хорошее решение — это новый комитет Законодательного собрания Псковской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту. Это, безусловно, одно из самых важных направлений работы, потому что не раз говорила в своих выступлениях, что в области очень много старых домов с изношенными трубами, местами износ достигает 100%. Поэтому за этой сферой нужен отдельный контроль. В части главы города Станислава Стармолотова скажу, что ранее Станислав работал в Министерстве транспорта. Губернатор уже публично отметил его успехи в этой сфере, в ремонте дорог, увеличении дорожного фонда. Ну и ждем, наверное, от него не политики, а порядка в городском хозяйстве и своевременного ремонта дорог, коммунальных систем и прочего».

Политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко дал оценку кадровым перестановкам в Законодательном Собрании Псковской области. По его мнению, смена спикера, обновление депутатского корпуса и усиление позиций «Единой России» — это не случайные события, а элементы системной перестройки региональной власти. Александр Савенко проанализировал, как формируется новая политико-управленческая элита в регионе и почему оппозиция в региональном парламенте фактически утратила самостоятельность.