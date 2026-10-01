Псковские элиты на ветру перемен

2026 год выдался в Псковской области сверхбогатым на кадровые ротации и перемены во власти. Причина этого не только в большой парламентской кампании, но и в продолжающемся выстраивании командой губернатора Михаила Ведерникова новой управленческой модели и смене региональных элит. В стремительно меняющихся условиях многие из «тяжеловесов» и «долгожителей», которые годами и даже десятилетиями делали погоду в региональной политике, утратили былые позиции или вовсе сошли со сцены. А представители новой генерации политиков и управленцев, напротив, набирали очки и пошли в рост.

Перемещения в верхах вызывают цепную реакцию и проходят в соответствии с «эффектом домино», когда одно кадровое решение порождает цепочку последствий. Всё это мы наблюдали в этом году неоднократно — и до выборов в Законодательное Собрание Псковской области, и сразу после них.

Только за последние сентябрьские дни был принят ряд громких кадровых решений. Отказался от депутатского мандата и покинул региональный парламент его председатель Александр Котов. Освободившийся пост занял теперь уже бывший глава Пскова Борис Елкин, в свою очередь его в статусе врио сменил оставивший министерский пост в правительстве региона Станислав Стармолотов.

Это только некоторые кадровые новости - в целом после ЕДГ-2026 мы наблюдаем череду перемещений в органах государственной власти и местного самоуправления. А еще задолго до выборов стали свидетелями досрочного ухода из Собрания вице-спикера Александра Братчикова, неучастия в праймериз «Единой России» других вице-спикеров — руководителя регионального штаба Народного фронта Виктора Остренко и главы фракции ЕР в Собрании Армена Мнацаканяна, экс-депутата Госдумы и Верховного Совета РСФСР Виктора Антонова, а также ряда других народных избранников. Все они утратили статус депутатов.

Отметим, что в этом году наметился своего рода тренд - пока еще робко, но тем не менее просматривается тенденция, когда неоторые представители регионального политического класса говорят о том, что необходимо подождать, не лезть в политику, не «отсвечивать» в ожидании перемен, связанных с федеральным и региональным руководством.

Вместе с тем в элиты приходят новые люди. Так, в результате рекордной ротации депутатами Законодательного Собрания Псковской области стали более десятка дебютантов, в том числе ветераны специальной военной операции, руководители учреждений здравоохранения и образования, сотрудники органов соцзащиты, представители иных сфер. Произошла замена и в паре депутатов Госдумы от Псковской области: вместо баллотировавшегося в другом регионе Александра Борисова парламентарием по партийному списку ЕР стал Антон Мороз.

Произошли изменения и в рядах оппозиционных партий. В Заксобрании сменились депутаты-руководители фракций «Новых людей» (Игорь Романов вместо Андрея Маковского) и «Справедливой России» (Наталья Тудакова вместо Олега Брячака). Потеряла представительство в псковском парламенте партия «Яблоко». С трех до двух человек сократилось представительство в Заксе КПРФ.

Мы много говорим про политику, но, естественно, изменения происходят не только в ней. Окончательно ушли в тень представители бизнеса. Эта тенденция наметилась в прошлые годы, а в этом проявила себя особенно ярко. Предприниматели и промышленники практически не участвуют в общественно-политической жизни, не стремятся активно выступать со своей позицией. Исключения здесь крайне редки, одно из них — председатель Совета директоров ПАО «АВАР», руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников. Отмечу, что в региональном парламенте, половину которого в былые годы составляли деловые люди, теперь из «капитанов псковского бизнеса» остался только директор завода «Псков-Полимер» Юрий Сорокин.

Абсолютное большинство перечисленных политиков, чиновников, общественных деятелей входило в прошлогоднюю версию списка 100 самых влиятельных персон Псковской области. С учетом произошедших перемен уже сейчас, задолго до публикации итогового рейтинга-2026, можно смело прогнозировать: в этот раз в сотне произойдут многочисленные изменения. Однако до момента, который так нетерпеливо ждут многие наши читатели, остается чуть ли не три месяца — напомним, рейтинг ежегодно выходит на ПЛН во второй половине декабря. А предшествует публикации большая работа, к которой ПЛН привлекает сотни экспертов.

Сегодня, 1 октября, мы по многолетней традиции стартуем и объявляем начало очередного сезона проекта «100 самых влиятельных персон Псковской области».

В этом году ПЛН реализует популярный у читателей проект уже в девятый раз. Начинали в далеком 2018-м, чтобы сделать псковскую политику более открытой, публичной и понятной людям. Год за годом мы не просто составляем всеми обсуждаемый рейтинг, а совместно с экспертным сообществом проводим исследование, анализируем происходящие в общественно-политической жизни процессы и фиксируем все значимые изменения.

Ведь представителям политического класса крайне важно держать нос по ветру и реагировать на вызовы. Иначе — недолго потерять позиции. Напротив, понимание сути процессов в новой политической реальности дает дополнительные возможности и шансы. Своего рода навигатором для представителей псковского политического класса и всех, кто стремится быть в курсе событий, все последние годы является рейтинг «100 самых влиятельных персон Псковской области».

По традиции проект ПЛН реализуется в несколько этапов. На первом, до конца октября, мы принимаем предложения по персонам от читателей. По итогам составляется так называемый «длинный список», в который, как показывает многолетняя практика, входит около 500 человек: это руководители органов государственной власти и местного самоуправления, лидеры региональных отделений политических партий и общественных организаций и др.

В дальнейшем рабочая группа с участием привлеченных нами экспертов систематизирует всю полученную информацию, проводит всесторонний анализ и по итогу формирует список ста самых влиятельных персон. В 2026 году на этом этапе мы впервые используем возможности искусственного интеллекта. Подробности пока раскрывать не будем, но рассчитываем, что эксперимент даст положительный результат и сделает исследование еще более качественным.

Однако решающее слово, как и прежде, будет за людьми: в ноябре-декабре мы предложим сотням экспертов высказать свое мнение — либо заполнив бумажную анкету, либо проголосовав в режиме ДЭГ на сайте ПЛН. По итогам исследования будет сформирован и опубликован итоговый рейтинг. Это произойдет под Новый год, а сейчас мы призываем вас проявить активность в увлекательном процессе определения сотни. Пришлите в адрес редакции предложения по персонам, которые по вашему мнению, оказывают реальное воздействие как на общественно-политическую ситуацию в целом, так и на принятие управленческих решений в различных сферах. Убедительно просим указать в письмах на адрес редакции (redaktor@pln-pskov.ru) фамилию, имя и отчество человека, которого вы считаете влиятельным, его должность или род деятельности, а также коротко описать его достижения. Мнение каждого для нас важно и должно быть учтено!

Александр Савенко