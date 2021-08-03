Зарегистрированы кандидаты на участие в выборах депутатов областного Собрания по округу №10

Территориальная избирательная комиссия Пыталовского района зарегистрировала кандидатов на участия в выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10. Заседание комиссии состоялось 3 августа, сообщается в телеграм-канале Избирательной комиссии Псковской области.
Фото здесь и далее: телеграм-канал Избирательной комиссии Псковской области
На основании заключения рабочей группы, осуществляющей проверку представленных кандидатами документов, члены ТИК единогласно приняли решение о регистрации кандидатами в депутаты регионального парламента по одномандатному избирательному округу №10: