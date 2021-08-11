Политика

Более 6000 молодых избирателей в Псковской области получат памятные значки

6350 молодых избирателей Псковской области смогут впервые проголосовать и получить памятные подарки на сентябрьских выборах. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Избирательной комиссии региона.

Каждый из голосующих впервые, кто придет на избирательные участки 17, 18 и 19 сентября, получит памятный значок от Избирательной комиссии.