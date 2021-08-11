Более 6000 молодых избирателей в Псковской области получат памятные значки

6350 молодых избирателей Псковской области смогут впервые проголосовать и получить памятные подарки на сентябрьских выборах. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Избирательной комиссии региона.
Каждый из голосующих впервые, кто придет на избирательные участки 17, 18 и 19 сентября, получит памятный значок от Избирательной комиссии.
«В настоящее время молодежь — это активный участник социальной и политической жизни нашего региона, страны. Избирательная комиссия Псковской области уделяет особое внимание правовому просвещению будущих избирателей, проводит информационные практикумы, интерактивные игры, конкурсы рисунков, викторины, ежегодный Форум Молодежных избирательных комиссий. Когда человек идет на выборы в первый раз, конечно, нужно сделать так, чтобы этот момент ему запомнился и оставил только положительные эмоции», — отметил председатель облизбиркома Игорь Сопов.