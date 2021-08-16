Политика

Жеребьевку мест партий в бюллетене на выборах в Госдуму провели в ЦИКе

Центральная избирательная комиссия России утвердила порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования на выборах депутатов Госдумы.

Жеребьевку проводила глава ЦИКа Элла Памфилова. Места определили с помощью лототрона, в который загрузили непрозрачные шары с номерами, пишет «Коммерсантъ». Очередность подхода к лототрону также определили с помощью жребия.

Порядок партий в бюллетене:

1. КПРФ

2. Партия «Зеленые»

3. ЛДПР

4. Партия «Новые люди»

5. «Единая Россия»

6. «Справедливая Россия — За правду»

7. «Яблоко»

8. Партия роста

9. Партия свободы и справедливости

10. «Коммунисты России»

11. «Гражданская платформа»

12. «Зеленая альтернатива»

13. Партия «Родина»

14. Партия пенсионеров

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва будут проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.