Жеребьевку мест партий в бюллетене на выборах в Госдуму провели в ЦИКе

Центральная избирательная комиссия России утвердила порядок размещения названий и эмблем политических партий в бюллетене для голосования на выборах депутатов Госдумы.
Жеребьевку проводила глава ЦИКа Элла Памфилова. Места определили с помощью лототрона, в который загрузили непрозрачные шары с номерами, пишет «Коммерсантъ». Очередность подхода к лототрону также определили с помощью жребия.
Порядок партий в бюллетене:
1. КПРФ
2. Партия «Зеленые»
3. ЛДПР
4. Партия «Новые люди»
5. «Единая Россия»
6. «Справедливая Россия — За правду»
7. «Яблоко»
8. Партия роста
9. Партия свободы и справедливости
10. «Коммунисты России»
11. «Гражданская платформа»
12. «Зеленая альтернатива»
13. Партия «Родина»
14. Партия пенсионеров
Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва будут проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.