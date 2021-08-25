Политика

Партийные лидеры открыли цикл предвыборных дебатов на радио «Эхо Москвы» в Пскове

Представители региональных отделений четырех партий в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове поделились своим пониманием социальной справедливости. Разговор о том, что такое социальная справедливость и реально ли ее добиться, состоялся в рамках предвыборных дебатов 25 августа. В студии радиостанции встретились секретарь Псковского областного отделения КПРФ, депутат регионального парламента Дмитрий Михайлов, председатель областного отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов, представитель партии «Новые люди» Андрей Маковский и представитель партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Владислав Абрамов.

Михаил Иванов подчеркнул, что социальная справедливость в стране - основная задача партии, которую он представляет, и это касается не только 47 млн пенсионеров и 15 млн людей предпенсионного возраста, а всех россиян, поскольку рано или поздно пенсионного возраста достигнут все люди. «К сожалению, в стране не так все гладко, не все довольны существующим положением, поэтому наша партия ставит вопросы, которые надо решать на законодательном уровне, чтоб обеспечить нормальную жизнь населения», - отметил Михаил Иванов. Также он сообщил, что «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» выступает за издание Социального кодекса, в котором будут сформулированы все вопросы жизнедеятельности человека и который будет вести его по жизни с первых и до последних дней. Отдельно он отметил необходимость индексации пенсий (чтобы она составляла не менее 70% от среднего заработка человека до момента достижения пенсионного возраста) и увеличения объемов строительства социального жилья, поскольку многие люди ждут улучшения жилищных условий десятки лет.

Для коммуниста Дмитрия Михайлова тема социальной справедливости напрямую связана с вопросами пенсионного обеспечения, здравоохранения и образования.

«По данным Росстата за год в РФ число пенсионеров уменьшилось на 2 млн человек. Это произошло из-за пенсионной реформы, которая была принята в 2019 году. Поэтому КПРФ внесла в Госдуму законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста: для мужчин — 60 лет, для женщин — 55. Уверен, что в следующем созыве Госдумы он будет принят», - подчеркнул Дмитрий Михайлов. «При этом олигархи суммарно разбогатели на 300 млрд рублей», - заметил он, напомнив, что КПРФ выступает против большой разницы между бедными и сверхбогатыми и предлагает ввести прогрессивный налог на роскошь.

Дмитрий Михайлов считает больной тему здравоохранения. «Все сталкиваются с очередями, с отсутствием "узких" специалистов. В Псковской области не хватает почти 50% кадров, особенно остро проблема стоит в сельской местности», - констатировал он и предложил «вернуть советскую систему, чтоб поликлиники и прием граждан "узкими" специалистами были в каждом районе». Также Дмитрий Михайлов отметил, что за пять лет, прошедших с момента предыдущих выборов в Госдуму у него накопилось много вопросов. Действующая власть, по его убеждению, только обещает и имитирует бурную деятельность, а многие пункты, заложенные в Стратегии-2020, остались неисполненными.

В свою очередь представитель партии «Новые люди» Андрей Маковский заявил, что «социальная справедливость — это отсутствие маразма в социальной сфере, медицине, образовании, строительстве и в дорожной сфере». В качестве яркого примера такого «маразма» он привел организацию кольцевого движения на улицах Инженерная, Кузбасской дивизии и К. Маркса в Пскове.

Кроме того, Андрей Маковский высказался за сохранение рабочих мест за работниками, которые отслужили в армии. «В случае моего избрания это будет первый законопроект, с которым мы пойдем в Госдуму. Несправедливо лишать рабочего места человека, который отдал долг Родине», - отметил представитель партии. Также он выступил за справедливую зарплату. «В настоящее время все выплаты за переработку и компенсации входят в МРОТ. Надо пойти по примеру советского законодательства, когда данные выплаты начислялись отдельно, не входя в МРОТ», - полагает Андрей Маковский. Он также добавил, что партия «Новые люди» представляет интересы молодежи, в том числе студенчества, работающей молодежи и молодых семей. Сюда относятся вопросы предоставления трудовых гарантий, рабочих мест, низких ставок по ипотеке.

Представитель партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Владислав Абрамов считает социальной справедливостью жизнь всех людей в достатке. При этом он напомнил, что справедливороссы выступают за введение справедливого базового дохода в размере 10 тысяч рублей ежемесячно.

«Уже есть подвижки в этом направлении: президентом принято решение о выплатах для пенсионеров и военнослужащих», - заметил гость студии. «Если мы все вместе мы будем говорить, что это (повышение уровня благосостояния граждан — ред.) нужно людям, неважно под флагом какой партии, то это будет исполнено. Без разницы, как нас называть, лишь бы люди жили в достатке и были счастливы», - заключил он.

В продолжение дебатов участники ответили на вопросы ведущего и оппонентов. Так, Андрей Маковский ответил на вопрос Владислава Абрамова на тему возможной спекуляции на молодежи в политике. «Это недопустимо, и в нашей партии такого нет. К нам молодежь идет из-за эмоций и чувства причастности к крутой политической движухе, к чему-то светлому и хорошему. Ребятам нравится механизм отработки проблем, для них это огромная мотивация», - пояснил Андрей Маковский.

Владислав Абрамов ответил на вопрос о том, что мешает справедливороссам как представителям партии социал-демократического толка объединиться с коммунистами. «Нам пора объединяться всем вместе, а не с одной или двумя партиями. Нас так прижали со всех сторон, что пора объединяться под правильными лозунгами», - убежден он. «Не могу сказать, что мы прямо готовы идти в объятия к другой партии. Сейчас каждый идет своим путем, каждый тянет одеяло в свою сторону, но я надеюсь, что все партии и без объединения будут работать на одну цель - улучшение благосостояния населения», - резюмировал представитель партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

Еще один вопрос Владиславу Абрамову задал Андрей Маковский. Он поинтересовался, создан ли в АО «Псковжилстрой», которое он возглавляет, профсоюз. Тот, в свою очередь, ответил, что этот «вопрос прорабатывается, есть камни преткновения и определенные риски», но предложил вернуться к обсуждению данной темы после выборов, чтоб избежать ангажированности. «Если наш коллектив проголосует за, создадим профсоюз. Мне скрывать нечего и обижать некого. У нас сплоченный коллектив, который работает как одно целое», - подчеркнул Владислав Абрамов.

Между тем, Михаилу Иванову задали вопрос, в связи с чем представитель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» добивается снятия с выборов кандидата от «Яблока». Руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» заверил, что это не связано ни с личностью, ни с партийной принадлежностью данного кандидата. По словам Михаила Иванова, представитель «Партии пенсионеров» обратил внимание, что его соперник на выборах участвовал в запрещенных акциях и к нему были применены меры административного воздействия.

В целом же, подчеркнул он, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» «не находится на отстреле кандидатов». «Мы не политические киллеры, и не будет такого, чтобы вокруг осталось чистое поле, а в нем только пенсионеры», - заключил он.

Отметим, что состоявшаяся сегодня встреча была первой в цикле предвыборных дебатов. В ближайшие недели, каждую среду в 13.05, «Эхо Москвы» в Пскове будет предоставлять бесплатное эфирное время представителям политических объединений, которые участвуют в выборах депутатов областного Собрания. У всех партий будут равные возможности. Благодаря встречам в студии слушатели получат возможность узнать о программах участников выборов и их взглядах на актуальные проблемы общественно-политической и социально-экономической жизни.