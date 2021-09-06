Политика

Брифинг «100 дел партии» прошел в штабе общественной поддержки «Единой России» в Пскове

Брифинг «100 дел партии» состоялся в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в Пскове сегодня, 7 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Участие в нем приняли депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, глава администрации города Пскова Александр Братчиков, врач Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу, военный пенсионер Олег Грицаев и главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.



Брифинг был посвящен отчету о деятельности партии за последние пять лет. На нем присутствовали журналисты крупнейших региональных СМИ, у которых была возможность задать вопросы участникам мероприятия.

Так, несколько вопросов касались темы спорта. Алексей Севастьянов, отвечая на них, подчеркнул, что на сегодняшний день в регионе строят большое количество спортивных объектов, что, по его словам, увеличило количество людей, занимающихся спортом, с 27,5% до порядка 40%.

«Люди ждали эту спортивную инфраструктуру, программа работает, эти темпы нельзя снижать. Мы далеки от идеала, но я считаю, что тот темп, который мы набрали, позволит за 3-5 лет закрыть этот вопрос по региону», - сказал депутат.



Координатор партийного проекта «Детский спорт» по региону Юрий Сорокин заметил, что в сельских школах отремонтировали около 180 спортивных залов, а также в регионе строится большое количество физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа.

«Мы понимаем, что живем на Северо-Западе, где заниматься спортом на улице круглый год не представляется возможным. Поэтому будет проработан вопрос о строительстве спортивных комплексов закрытого типа», - сказал Юрий Сорокин и добавил, что выступает за строительство в Пскове или Великих Луках 50-метрового бассейна, поскольку «плавание является традиционным видом спорта в Псковской области».



Обсудили на брифинге и вопрос медицины. Анастасия Повторейко сообщила, что для работы в больницах в регион удалось привлечь 670 специалистов - только за последние две недели работать в «инфекционке» начали семь медиков из других регионов.

Она отметила, что специалистов привлекает достойная заработная плата, единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей для устроившихся на работу врачей (70 тысяч для медицинского персонала) и оплачиваемая аренда жилья (11 тысяч рублей). Кроме того, у врачей появилась возможность по прошествии семи лет приватизировать квартиры, в которых они проживают, сказала Анастасия Повторейко.



Олег Грицаев на брифинге прокомментировал единовременные выплаты военнослужащим и пенсионерам.

«Считаю правильным, что было принято решение выплатить равные суммы всем, будь то генерал или солдат», - отметил Олег Грицаев и высказал мнение, что было бы правильно, если бы выплаты получили сотрудники и других ведомств – МВД, МЧС и других, но «у государства пока нет на это возможности». Он также добавил, что пенсионеры – самая нуждающаяся категория населения, и выступил за то, чтобы выплаты для них стали постоянными.

Руководитель группы проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» Елена Лунгу прокомментировала развитие в регионе волонтерского движения. По ее словам, во время пандемии труд волонтеров стал особенно важен: в больницах остается проблема острого дефицита кадров, а волонтеры берут на себя множество обязанностей, тем самым значительно облегчая задачи сотрудников больницы.



Александр Козловский рассказал о программе капитального ремонта школ в Псковской области.

Уже в следующем году в регионе планируют капитально отремонтировать порядка 20 школ. Большинство из них находятся в сельской местности. Всего отремонтируют около 70 образовательных учреждений в регионе,уточнил он.



«У нас и в городе есть очень старые школы, но в сельской местности они находятся в удручающем, аварийном состоянии. Эти аварийные школы и войдут в программу. Мне кажется, замечательно, что наши сельские школы преобразятся», - сказал Александр Козловский и напомнил, что сейчас в районах идет не только ремонт, но и строительство новых школ, которое, по его словам, будет продолжаться.

Александр Братчиков напомнил о том, что в Псковской области реализуется программа «Формирование комфортной городской среды». Недавно жители региона голосовали за те объекты, которые благоустроят в первую очередь. Александр Братчиков пояснил, что нет объектов, которые проиграли голосование: результаты голосования, отметил он, лишь определили очередность проведения работ.



Александр Козловский в завершение мероприятия заметил, что те достижения, которые вошли в сборник «100 дел партии», - это лишь некоторые дела, которые были реализованы на протяжении пяти лет.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»