Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
ТОП-11 детских секций в Пскове
Доступная медпомощь
выбираем обогреватель
собираемся в лес
Новый язык с ноля
праздники и свадьбы после бала
Нацпроекты стирают границы
Телефон прямого эфира 56-73-72
на выборы - с Народной программой
конкурс - застройка Четырех углов
наши в Афганистане
господдержка бизнеса и инвесторов
Предупреждают Только раз
 
 
 
ещё Политика 06.09.2021 23:581 Рейтингомер: обзор политических событий недели 07.09.2021 19:560 Автобус помощи ЛДПР побывал в Великих Луках, Новосокольниках и Пустошке 07.09.2021 18:251 Брифинг «100 дел партии» прошел в штабе общественной поддержки «Единой России» в Пскове 07.09.2021 14:310 Николай Козловский ожидает, что Великие Луки по-прежнему будут представлены в областном Собрании 07.09.2021 13:501 Глава Великих Лук прокомментировал отношения с областным центром 07.09.2021 13:310 Николай Козловский рассказал об особенностях великолукского политического менталитета
 
 
 
Самое популярное 03.09.2021 11:249 Россиян будут штрафовать за хранение заготовок на зиму в подвале дома 03.09.2021 15:120 В Гидрометцентре рассказали, когда в Псковской области выпадет первый снег 05.09.2021 22:2616 Ограничительные столбы установили в центре Пскова, чтобы прекратить нарушения ПДД 06.09.2021 09:504 В Пскове машина ДПС врезалась в автомобиль под управлением пенсионера. ВИДЕО 06.09.2021 16:033 Скончалась учитель псковского лицея №21 Ирина Рязанцева
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Брифинг «100 дел партии» прошел в штабе общественной поддержки «Единой России» в Пскове

07.09.2021 18:25|ПсковКомментариев: 1

Брифинг «100 дел партии» состоялся в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в Пскове сегодня, 7 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Участие в нем приняли депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, глава администрации города Пскова Александр Братчиков, врач Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу, военный пенсионер Олег Грицаев и главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

Брифинг был посвящен отчету о деятельности партии за последние пять лет. На нем присутствовали журналисты крупнейших региональных СМИ, у которых была возможность задать вопросы участникам мероприятия.

Так, несколько вопросов касались темы спорта. Алексей Севастьянов, отвечая на них, подчеркнул, что на сегодняшний день в регионе строят большое количество спортивных объектов, что, по его словам, увеличило количество людей, занимающихся спортом, с 27,5% до порядка 40%.

«Люди ждали эту спортивную инфраструктуру, программа работает, эти темпы нельзя снижать. Мы далеки от идеала, но я считаю, что тот темп, который мы набрали, позволит за 3-5 лет закрыть этот вопрос по региону», - сказал депутат.

Координатор партийного проекта «Детский спорт» по региону Юрий Сорокин заметил, что в сельских школах отремонтировали около 180 спортивных залов, а также в регионе строится большое количество физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа.

«Мы понимаем, что живем на Северо-Западе, где заниматься спортом на улице круглый год не представляется возможным. Поэтому будет проработан вопрос о строительстве спортивных комплексов закрытого типа», - сказал Юрий Сорокин и добавил, что выступает за строительство в Пскове или Великих Луках 50-метрового бассейна, поскольку «плавание является традиционным видом спорта в Псковской области».

Обсудили на брифинге и вопрос медицины. Анастасия Повторейко сообщила, что для работы в больницах в регион удалось привлечь 670 специалистов - только за последние две недели работать в «инфекционке» начали семь медиков из других регионов.

Она отметила, что специалистов привлекает достойная заработная плата, единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей для устроившихся на работу врачей (70 тысяч для медицинского персонала) и оплачиваемая аренда жилья (11 тысяч рублей). Кроме того, у врачей появилась возможность по прошествии семи лет приватизировать квартиры, в которых они проживают, сказала Анастасия Повторейко.

Олег Грицаев на брифинге прокомментировал единовременные выплаты военнослужащим и пенсионерам.

«Считаю правильным, что было принято решение выплатить равные суммы всем, будь то генерал или солдат», - отметил Олег Грицаев и высказал мнение, что было бы правильно, если бы выплаты получили сотрудники и других ведомств – МВД, МЧС и других, но «у государства пока нет на это возможности». Он также добавил, что пенсионеры – самая нуждающаяся категория населения, и выступил за то, чтобы выплаты для них стали постоянными.

Руководитель группы проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» Елена Лунгу прокомментировала развитие в регионе волонтерского движения. По ее словам, во время пандемии труд волонтеров стал особенно важен: в больницах остается проблема острого дефицита кадров, а волонтеры берут на себя множество обязанностей, тем самым значительно облегчая задачи сотрудников больницы.

Александр Козловский рассказал о программе капитального ремонта школ в Псковской области.

Уже в следующем году в регионе планируют капитально отремонтировать порядка 20 школ. Большинство из них находятся в сельской местности. Всего отремонтируют около 70 образовательных учреждений в регионе,уточнил он.

«У нас и в городе есть очень старые школы, но в сельской местности они находятся в удручающем, аварийном состоянии. Эти аварийные школы и войдут в программу. Мне кажется, замечательно, что наши сельские школы преобразятся», - сказал Александр Козловский и напомнил, что сейчас в районах идет не только ремонт, но и строительство новых школ, которое, по его словам, будет продолжаться.

Александр Братчиков напомнил о том, что в Псковской области реализуется программа «Формирование комфортной городской среды». Недавно жители региона голосовали за те объекты, которые благоустроят в первую очередь. Александр Братчиков пояснил, что нет объектов, которые проиграли голосование: результаты голосования, отметил он, лишь определили очередность проведения работ.

Александр Козловский в завершение мероприятия заметил, что те достижения, которые вошли в сборник «100 дел партии», - это лишь некоторые дела, которые были реализованы на протяжении пяти лет.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Теги: #Единая Россия #псковское областное собрание #Госдума #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к введению новых автоштрафов, в том числе за парковку на газоне и мойку в неположенном месте?
В опросе приняло участие 94 человека
07.09.2021, 19:560 Автобус помощи ЛДПР побывал в Великих Луках, Новосокольниках и Пустошке 07.09.2021, 19:400 Два очага коронавируса остаются активными в Псковской области 07.09.2021, 19:200 С воспетыми Пушкиным соловьем и черным вороном знакомит online-экскурсия по «Михайловскому» 07.09.2021, 19:000 Псковичам рассказали о самых популярных компактных электродуховках
07.09.2021, 18:400 Порховские ветераны подвели итоги конкурса в обновленном Доме ремесел 07.09.2021, 18:302 Реплика Донецкого: Иконы и репутация 07.09.2021, 18:251 Брифинг «100 дел партии» прошел в штабе общественной поддержки «Единой России» в Пскове 07.09.2021, 18:200 Псковичам могут отказать в приеме уведомлений в рамках системы прослеживаемости
07.09.2021, 18:040 Учения экипажей ударных вертолетов прошли в Псковской области 07.09.2021, 17:530 В Псковской области выявили некачественную вакцину от лептоспироза 07.09.2021, 17:452 Врач озвучил возможные сроки четвертой волны коронавируса в России 07.09.2021, 17:360 Культурно-этнографический фестиваль пройдет в Пыталово
07.09.2021, 17:280 Выставка «В свободном полете» открылась в Пскове 07.09.2021, 17:240 В управлении образования Великих Лук прокомментировали гибель рабочего в детском саду 07.09.2021, 17:130 С 15 сентября разрешен сбор клюквы в охранной зоне Полистовского заповедника 07.09.2021, 17:030 «Культурная суббота» пройдет в Псковской области 11 сентября
07.09.2021, 17:020 Портреты псковичей-олимпийцев появились на информационных площадках в Великих Луках 07.09.2021, 16:570 Светофор на перекрестке у торгового центра в Пскове отключат 7 сентября 07.09.2021, 16:500 Николай Козловский назвал основную причину проблем с освещением улиц Великих Лук 07.09.2021, 16:450 Скончался известный художник-постановщик Борис Краснов
07.09.2021, 16:420 Островича осудили за грабеж и избиение женщины 07.09.2021, 16:351 Как добиться ремонта своего двора, разъяснили псковичам 07.09.2021, 16:221 Роспотребнадзор сообщил, псковичи какого возраста чаще болеют коронавирусом 07.09.2021, 16:090 Туристы опасаются заранее бронировать новогодние туры — АТОР
07.09.2021, 16:081 Никто. Никуда. Не. Уходит 07.09.2021, 15:570 В Изборске завершится конный поход, посвященный 800-летию Александра Невского 07.09.2021, 15:502 ФАС проверит рынки стройматериалов из-за жалоб на рост цен 07.09.2021, 15:381 Рабочий погиб при ремонте крыши детского сада в Великих Луках
07.09.2021, 15:360 Исполнитель главной роли фильма «Петровы в гриппе» покажет в Пскове свой спектакль 07.09.2021, 15:300 Должница из Себежского района получила 10 суток административного ареста 07.09.2021, 15:200 Псковички могут пройти осмотр у врача-онколога 1 октября 07.09.2021, 15:100 Масштабные дорожные работы планируется продолжить в Великих Луках
07.09.2021, 14:570 В Псковской области около 170 населенных пунктов вошли в план-график догазификации 07.09.2021, 14:480 Острович отправится в колонию за мошенничество и угрозу убийством 07.09.2021, 14:422 Почтоматы установят в Псковской области в 2022 году 07.09.2021, 14:310 Николай Козловский ожидает, что Великие Луки по-прежнему будут представлены в областном Собрании
07.09.2021, 14:211 Бесплатную «Пушкинскую карту» продают в Пскове за 1500 рублей 07.09.2021, 14:151 Псковичей приглашают к участию в конкурсе профмастерства «Абилимпикс» 07.09.2021, 14:040 До 22 градусов тепла ожидается в Псковской области 8 сентября 07.09.2021, 14:010 У пьяного великолучанина изъяли автомобиль
07.09.2021, 13:501 Глава Великих Лук прокомментировал отношения с областным центром 07.09.2021, 13:458 Скобари Покровку не отдадут 07.09.2021, 13:400 К началу учебного года вблизи школ Пскова обновили искусственные неровности 07.09.2021, 13:371 Профессор Московской консерватории о концерте «Ночь в башне»: Всякая музыка обнажает автора
07.09.2021, 13:310 Николай Козловский рассказал об особенностях великолукского политического менталитета 07.09.2021, 13:220 В августе Сбер заработал более 100 млрд рублей чистой прибыли 07.09.2021, 13:140 Более 13 килограммов запрещенных к ввозу сыров уничтожили в Великих Луках 07.09.2021, 13:091 Комфортная погода в Псковской области сохранится почти до середины сентября
07.09.2021, 13:040 iHerb: коноплю отправят в бан 07.09.2021, 13:020 Житель Новосокольников сломал жене ребра и оказался на скамье подсудимых 07.09.2021, 12:490 Нелидовский проезд ремонтируют в Великих Луках 07.09.2021, 12:341 «Беседка»: Когда в Псковской области появятся почтоматы? ВИДЕО
07.09.2021, 12:230 Псковский художник стал призером национального чемпионата ArtMasters-2021 07.09.2021, 12:154 Псковская медсестра сменила работу в хосписе на «красную зону» московской больницы 07.09.2021, 12:023 Число смертей из-за коронавируса в Псковской области превысило 700 07.09.2021, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Дарьей Цилиной
07.09.2021, 11:560 Пассажирка «Ауди» пострадала в тройном ДТП в Великих Луках 07.09.2021, 11:491 На сэкономленные при ремонте Крестовского шоссе средства проведут благоустройство 07.09.2021, 11:350 Более 10 домов Пскова могут остаться без воды 7 сентября 07.09.2021, 11:330 Псковичам рассказали, как экономить в роуминге на связи
07.09.2021, 11:300 Молодой человек пострадал при наезде автомобиля на ограждение в Великолукском районе 07.09.2021, 11:230 Три фальшивые купюры поступили в банк из псковских магазинов 07.09.2021, 11:142 Единороссы внесли законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями 07.09.2021, 11:051 «Собственной персоной»: Николай Козловский о великолукском политическом менталитете
07.09.2021, 10:543 Анатомическую реконструкцию останков расстрелянных в годы войны проводят в Пскове 07.09.2021, 10:411 Псковский театр драмы опубликовал афишу на октябрь 07.09.2021, 10:350 В Великих Луках осужден юрисконсульт по фактам мошенничества с маткапиталом 07.09.2021, 10:262 Опрос выявил популярные виды спорта у россиян
07.09.2021, 10:146 «Беседка»: Когда в Псковской области появятся почтоматы? 07.09.2021, 10:080 Пользователи портала «Госуслуги» получат доступ к своим медкартам 07.09.2021, 10:026 ПЛН-ТВ: Поддерживают ли псковичи снятие запрета на корпоративы? 07.09.2021, 09:580 Благодаря приставам с псковского алиментщика взыскали более 90 тысяч рублей
07.09.2021, 09:491 Учебная автомашина попала в ДТП на Запсковье 07.09.2021, 09:379 Водитель машины ДПС, ставший участником ДТП в Пскове, спешил на пожар 07.09.2021, 09:290 19 человек эвакуировали из-за пожара в подвале жилого дома в Пскове 07.09.2021, 09:190 Псковичи стали чаще искать работу в области домашнего персонала
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.