Политика

Начинается видеотрансляция предвыборных дебатов

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию предвыборных дебатов, которые начинаются в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Гости студии выскажут свое мнение о том, нужно ли нашей политической системе обновление и есть ли в обществе запрос на такие перемены.

В программе примут участие:

Олег Брячак, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду»,

Артур Гайдук, член фракции партии «Яблоко» в областном Собрании депутатов,

Михаил Иванов, председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»,

Андрей Маковский, представитель партии «Новые люди».

В рамках прямого эфира гости студии также получат возможность донести до слушателей информацию о тех политических объединениях, которые они представляют, задать вопросы своим оппонентам и ответить на вопросы радио «Эхо Москвы» в Пскове и Псковской Ленты Новостей.

Ведет прямой эфир журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Напомним, ранее в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове прошли три круглых стола с участниками избирательной кампании и два раунда предвыборных дебатов, в ходе которых обсуждались темы социальной справедливости.

Трансляция завершена