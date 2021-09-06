Начинается видеотрансляция предвыборных дебатов

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию предвыборных дебатов, которые начинаются в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
Гости студии выскажут свое мнение о том, нужно ли нашей политической системе обновление и есть ли в обществе запрос на такие перемены.
В программе примут участие:
В рамках прямого эфира гости студии также получат возможность донести до слушателей информацию о тех политических объединениях, которые они представляют, задать вопросы своим оппонентам и ответить на вопросы радио «Эхо Москвы» в Пскове и Псковской Ленты Новостей.
Ведет прямой эфир журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Напомним, ранее в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове прошли три круглых стола с участниками избирательной кампании и два раунда предвыборных дебатов, в ходе которых обсуждались темы социальной справедливости.
Трансляция завершена