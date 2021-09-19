Политика

Виктор Остренко проголосовал на выборах в Госдуму и региональный парламент

Первый заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» в областном Собрании депутатов, вице-спикер Виктор Остренко принял участие в голосовании на выборах в Госдуму и региональный парламент сегодня, 19 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Виктор Остренко реализовал свое избирательное право на участке, который расположен в Детской музыкальной школе №5 города Пскова.

«Я считаю что иметь возможность выбирать и быть избранным — это достаточно серьезное достижение современного общества, и поэтому относиться к этому нужно весьма ответственно и пользоваться своим право надо каждому гражданину Российской Федерации. Мне важно, что будет завтра с моей страной, что будет с будущим моих детей, поэтому важно прийти на избирательный участок и проголосовать, что я сейчас и сделал», - сказал вице-спикер Псковского областного Собрания.

Напомним, сегодня в Псковской области начался основной день выборов в Госдуму и Псковское областное Собрание. Голосование завершится в 20.00.