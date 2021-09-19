Виктор Остренко проголосовал на выборах в Госдуму и региональный парламент

Первый заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» в областном Собрании депутатов, вице-спикер Виктор Остренко принял участие в голосовании на выборах в Госдуму и региональный парламент сегодня, 19 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Виктор Остренко реализовал свое избирательное право на участке, который расположен в Детской музыкальной школе №5 города Пскова.
Напомним, сегодня в Псковской области начался основной день выборов в Госдуму и Псковское областное Собрание. Голосование завершится в 20.00.