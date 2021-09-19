Политика

В Псковской области стартовал основной день выборов в Госдуму и областное Собрание

В Псковской области стартовал основной день голосования на выборах в Госдуму и Псковское областное Собрание. Все 609 избирательных участков начали свою работу в 8.00.

Напомним, в голосовании могут принять участие более 500 тысяч избирателей, зарегистрированных в Псковской области.

Всего на территории региона проходит семь избирательных кампаний:

выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 8-го созыва;

выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов 7-го созыва;

выборы главы Куньинского района;

выборы главы Новосокольнического района;

дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Новоржев» по одномандатному избирательному округу №2;

дополнительные выборы депутатов на вакантные мандаты депутатов городского поселения «Пустошка» по пятимандатному избирательному округу №2;

дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Торошинская волость» на вакантные мандаты по двухмандатному избирательному округу №2.

У избирателей есть возможность проголосовать как в УИК по месту жительства, так и на участке по месту пребывания. Для тех, кто по уважительной причине не может прибыть в помещение для голосования, предусмотрена возможность голосования на дому. Процедура голосования осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Сотрудники избирательных комиссий и избиратели обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

Добавим, на 208 избирательных участках и в 26 ТИКах в круглосуточном режиме работают видеокамеры. Кроме того, на 358 избирательных участках установлены видеорегистраторы.