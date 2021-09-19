Политика

Великолукский кандидат от «Новых людей»: Партия смогла плотно закрепиться на политической арене

Партия «Новые люди» недавно появилась на политической арене в Псковской области, но смогла плотно на ней закрепиться, заявил кандидат в Псковское областное Собрание депутатов от партии «Новые люди» Рустам Сайфуллин-Богатырев.

«В целом, мы рассчитываем, что выборы прошли хорошо, позитивно и красиво. Мы рады, "Новые люди" смогли заявиться в Псковской области. Для этого мы собирали подписи по всему региону. За основу брали Псков и Великие Луки. В Великих Луках два одномандатника от нашей партии с трудом, но собрали подписи и заявились по двум округам», - рассказал Рустам Сайфуллин-Богатырев.

По его словам, избиратели проявляли большой интерес к новой партии, активно участвовали в мероприятиях и общались с представителями «Новых людей» во время пикетов.

«Во время выборов мы видели положительную динамику. Избиратели идут и даже говорят, что активно голосуют за нашу партию. Надеемся пройти и в областное Собрание, и в Государственную Думу», - резюмировал кандидат от партии «Новые люди».