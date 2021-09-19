Великолукский кандидат от «Новых людей»: Партия смогла плотно закрепиться на политической арене

Партия «Новые люди» недавно появилась на политической арене в Псковской области, но смогла плотно на ней закрепиться, заявил кандидат в Псковское областное Собрание депутатов от партии «Новые люди» Рустам Сайфуллин-Богатырев.
По его словам, избиратели проявляли большой интерес к новой партии, активно участвовали в мероприятиях и общались с представителями «Новых людей» во время пикетов.
«Во время выборов мы видели положительную динамику. Избиратели идут и даже говорят, что активно голосуют за нашу партию. Надеемся пройти и в областное Собрание, и в Государственную Думу», - резюмировал кандидат от партии «Новые люди».