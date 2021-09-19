Виталий Соловьев выигрывает выборы главы Новосокольнического района

Действующий глава Новосокольнического района Виталий Соловьев выигрывает выборы руководителя муниципалитета. Соответствующие данные предоставлены Избирательной комиссией Псковской области.
Кандидатуру Виталия Соловьева («Единая Россия») поддержали 48,91% избирателей. На втором месте находится Василий Русаков (ЛДПР, 28,52%), на третьем - Михаил Иванов («Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», 10,26%), далее — Андрей Маковский («Новые люди», 6,56%) и Игорь Романов («Партия Роста», 3,62%).
В выборах главы муниципального образования приняли участие 45,76% (4 940) избирателей.