Политика

Памфилова назвала главное отличие прошедших думских выборов

Выборы в Госдуму состоялись, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Явка на выборы составила 51,68%, что «выше, чем в прошлый раз», добавила она, передает РБК.

Памфилова подтвердила, что в новую Думу прошли пять партий, еще три непарламентские партии провели в нижнюю палату одномандатников. «Это главное отличие от предыдущей кампании», — заявила она.

«Недействительными всего признаны 25 830 бюллетеней. В масштабах страны это мизерный результат, но каждый голос дорог, поэтому мы придаем этому значение», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК также отметила «беспрецедентные кибератаки», которые сопровождали эти выборы. «Впервые за много лет были определенные технические нюансы, проблемы. Удивительно, что мы выдержали все эти кибератаки», — сказала она.

Также глава ЦИК сообщила, что на трех участках в Калмыкии, Крыму и Санкт-Петербурге результаты голосования были отменены. По ее словам, есть еще шесть-семь участков, по которым может быть принято такое же решение.