Игорь Сопов поблагодарил избирательные комиссии за работу на выборах в Псковской области

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов поблагодарил избирательные комиссии за работу на выборах в регионе. Его обращение опубликовано в Telegram-канале облизбиркома.
«Также Избирательная комиссия благодарит всех тех, кто принимал активное участие в подготовке и проведении Единого дня голосования: губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, администрацию области, глав муниципальных образований и местных поселений, администрации районов и поселений, сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС, Ростелеком, МРСК и организаций, отвечающих за бесперебойное энергоснабжение. Благодарим вас за эффективную работу и помощь!» - добавил Игорь Сопов.