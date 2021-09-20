Политика

Игорь Сопов поблагодарил избирательные комиссии за работу на выборах в Псковской области

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов поблагодарил избирательные комиссии за работу на выборах в регионе. Его обращение опубликовано в Telegram-канале облизбиркома.

«Уважаемые коллеги! Завершилась избирательная кампания. Сегодня в 13.00 Избирательная комиссия Псковской области подведет официальные итоги ЕДГ-2021. Благодарю председателей и членов участковых избирательных комиссий, членов территориальных избирательных комиссий, председателей территориальных и окружных избирательных комиссий. Вы проделали огромную работу. Профессионально подошли к возложенным на вас государственным задачам! Спасибо вам большое! Благодарю за ваш труд и небезразличное отношение к подготовке и проведению выборной кампании 2021 года», - сказал он.

«Также Избирательная комиссия благодарит всех тех, кто принимал активное участие в подготовке и проведении Единого дня голосования: губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, администрацию области, глав муниципальных образований и местных поселений, администрации районов и поселений, сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС, Ростелеком, МРСК и организаций, отвечающих за бесперебойное энергоснабжение. Благодарим вас за эффективную работу и помощь!» - добавил Игорь Сопов.