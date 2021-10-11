Политика

Круглый стол «Новый расклад политических сил в Псковской области». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись заключительного круглого стола с участием руководителей региональных отделений политических партий, который вышел в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 13 октября.

Тема обсуждения: «Расклад политических сил и перспективы деятельности 6-партийного регионального парламента». К участию в работе круглого стола пригласили представителей партий, которые три месяца назад открывали цикл передач («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Яблоко»).

В программе участвовали первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», вице-спикер областного Собрания Александр Братчиков, первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции компартии в региональном парламенте Петр Алексеенко, депутаты областного Собрания — председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Брячак и региональный координатор ЛДПР Антон Минаков, а также руководитель псковского «Яблока» Лев Шлосберг.

Вел прямой эфир журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Напомним, что с середины июля в прямом эфире популярной радиостанции состоялась серия круглых столов и дебатов с участием представителей партий и кандидатов. Темами встреч были вопросы социальной справедливости, обновления политической системы, развития Псковской области, проведения честных и легитимных выборов, другие актуальные темы общественно-политической и социально-экономической повестки.