Политика

«Гайд-парк»: Игорь Сопов о выборных тратах партий и трехдневном голосовании. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 1 ноября. Гостем студии стал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Глава облизбиркома рассказал, как региональные отделения партий в Псковской области отчитались о поступлении и расходовании средств, а также ответил на вопросы о том, кому голос избирателя на сентябрьских выборах обошелся дороже всего, а кто провел кампанию наиболее эффективно. Кроме того, речь пошла о степени эффективности трехдневного голосования, стартовавшем процессе формирования нового состава Избирательной комиссии Псковской области и задачах, стоящих перед ней.

Программу провел журналист, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко.