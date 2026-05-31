В Псковской области завершилось электронное предварительное голосование «Единой России»

Электронное предварительное голосование «Единой Россия» завершилось сегодня, 31 мая. Об этом сообщили на официальном сайте партии.

В Псковской области по итогам предварительного голосования избиратели определят кандидатов от партии на выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания региона.

В регионе участие в предварительном голосовании принимали участие 144 кандидата. Это действующие депутаты, представители общественных организаций, предприниматели, молодые специалисты и девять участников специальной военной операции.

На участие в выборах в Государственную Думу были зарегистрированы 16 человек: 7 кандидатов выдвинуты по одномандатным округам и 9 — по партийному списку. Примечательно, что среди претендентов соблюдён полный гендерный баланс — по 8 мужчин и женщин. Большинство кандидатов представляют возрастную категорию от 35 до 55 лет.

Особенно высокая конкуренция наблюдается на предварительном голосовании в Псковское областное Собрание депутатов, где зарегистрировались 128 кандидатов. Из них 41 человек участвует по одномандатным округам, 87 — по партийному списку. Женщины составляют 58% участников — 74 кандидата, мужчин зарегистрировано 54.

Возрастной состав кандидатов в областное Собрание достаточно разнообразен: наряду с опытными политиками в процедуре участвуют молодые кандидаты до 25 лет, что говорит о растущем интересе молодёжи к общественно-политической жизни региона.