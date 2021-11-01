Политика

Голос избирателя на сентябрьских выборах дороже всего обошелся псковскому «Яблоку»

Голос избирателя на сентябрьских выборах в Псковской области дороже всего обошелся партии «Яблоко». Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 1 ноября.

«Лидер по финансовым затратам и неэффективному расходованию – партия "Яблоко". Поступило в партию 8 млн 23 тысячи 858 рублей, количество голосов, которые за них было подано, – 11 015. Стоимость одного голоса – 728 рублей. И у них был выбран всего лишь один кандидат. По большому счету, 8 млн стоит одно место депутата от партии "Яблоко" в областном Собрании», - рассказал он.

Региональным отделениям партий «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» голос избирателя обошелся в 31 рубль, ЛДПР – 240 рублей, «Единая Россия» - 18 рублей, «Новые люди» - 7 рублей, КПРФ – 6 рублей, рассказал председатель облизбиркома.

По словам Игоря Сопова, многие партии неэффективно потратили деньги, потому что сосредоточились на атаках на избирательную систему, а не на работ с избирателями. «По большому счету, это ничего не дает. Участие в судах тоже ничего не дает. А надо бы обратиться лицом к избирателю, работать с избирателями. Самое большое количество жалоб, которое было подавно, - от партии "Яблоко" и от КПРФ. А у "Единой России" ни одной жалобы не было. Соответственно, они работали с избирателями, а коллеги бились с избирательной системой Псковской области. На мой взгляд, бессмысленно. Потому что никаких подтверждающих судебных решений нет», - добавил он.