Политика

Госдума одобрила право губернаторов избираться более двух сроков подряд

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о региональной власти в России, в том числе снимающий для губернаторов запрет избираться более чем на два срока подряд.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», внесенный сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.

Ранее Клишас заявил, что в настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд, а законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий, пишет РИА Новости.

Крашенинников сказал, что число сроков нахождения у власти губернаторов после принятия закона будут определять заксобрания регионов.

Кроме того, новый закон о региональной власти даст возможность местным парламентам работать дистанционно.

Также законопроект сохраняет действующий запрет на использование слова «президент» в названии должности руководителя региона РФ.

«Если в уставе (субъекта РФ) написано, пожалуйста, это оставляйте, за исключением одной истории со словом "президент"», - сказал Крашенинников на пленарном заседании Госдумы.

Отмечается, что основная часть положений законопроекта вступает в силу с 1 июня 2022 года. Отдельные главы (в том числе, общие положения законопроекта) вступают в силу со дня его официального опубликования, главы 7 и 8, регулирующие полномочия субъектов РФ и определяющие экономическую основу их деятельности, вступают в силу с 1 января 2023 года.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, данный законопроект – очередной шаг в системной работе по приведению законодательства в соответствие с новыми положениями конституции. «В основном законе страны был впервые закреплен принцип единства системы публичной власти. Для его реализации ранее уже были одобрены законы о правительстве и о Госсовете. Теперь на очереди – принятие норм, касающихся деятельности законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации», - сказал он.

Также председатель Госдумы подчеркнул, что законопроект предоставляет возможности законодательным собраниям регионов принимать решения, исходя из специфики субъектов РФ. «Например, в будущем они смогут решать, давать ли главе региона право оставаться на посту более двух сроков подряд», - уточнил он.

«При этом в законопроекте есть ряд положений, которые носят обязательный характер. Документ, в частности, обязывает регионы создать контрольно-счетные органы, которые должны будут заниматься проверкой региональных бюджетов и внебюджетных фондов. Раньше это отдавалось на усмотрение субъектов РФ. Принятие данной нормы повысит качество регионального парламентского контроля», - добавил Володин.

Помимо этого, спикер Госдумы отметил, что результатом принятия закона должно стать четкое распределение полномочий, установление ответственности должностных лиц, повышение уровня открытости и подотчетности органов власти. «Ко второму чтению есть время, мы можем многое поправить, внести изменения. Но совершенно очевидно, закон крайне необходим», - заключил он.