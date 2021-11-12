Политика

Более 40 псковичей пополнили ряды партии «Справедливая Россия — За правду»

Псковское региональное отделение партии «Справедливая Россия — За правду» сегодня, 13 ноября, приняло в свои ряды 43 новых члена. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил лидер псковского отделения партии, депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак.

«Сегодня прошел совет регионального отделения партии "Справедливая Россия — За правду", на котором мы рассматривали текущие вопросы. Кроме того, на совете мы приняли 43 новых члена партии. Это говорит о высоком доверии со стороны населения и том, что мы двигаемся в правильном направлении», - отметил Олег Брячак.

Парламентарий обратился к неравнодушным жителям Псковской области с предложением также вступить в ряды партии, чтобы и дальше совершенствовать ее работу.

На совете также обсудили вопрос создания бюро центрального совета партии и назначили секретаря регионального отделения. Им стал директор псковского завода «Плескава» Виталий Федоров с рекомендацией на заместителя председателя партии.