Политика

Александр Серавин и Игорь Сопов станут спикерами XI Форума специалистов политических профессий

Президент Ассоциации электронной электоральной политики, политический консультант губернатора Псковской области Александр Серавин и председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов станут спикерами XI Форума специалистов политических профессий в Московской области. Соответствующая информация размещена на сайте форума.

Фото: profforum.ru

Основная тема форума: «Политический процесс и избирательные технологии на старте большой кампании 2024». Сегодня, 20 ноября, Александр Серавин станет модератором VII дискуссионной площадки «Электронная электоральная политика» и выступит с докладом «История и эволюция электронной электоральной политики в России: ад и рай электронного голосования».

Игорь Сопов в рамках этой дискуссионной площадки выступит на тему: «Электронная электоральная политика: "Рутинеры против новаторов или отношение политиков Псковской области к ДЭГ"».

В форуме принимают участие политконсультанты, политические юристы, руководители направлений избирательной кампании, политологи, представители законодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровня, политических партий , социологических и рекламный компаний, представители и члены избирательных комиссий РФ, бизнес и общественные организации.

Всего в процессе работы форума презентуют более 50 докладов, охватывающих основные направления избирательного процесса и избирательных кампаний, проведут 6 экспертных площадок и 4 рабочих группы.

Итоги форума подведут 21 ноября.