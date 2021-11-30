Политика

Сергей Колосов планирует участвовать в выборах в Псковскую гордуму в 2022 году

Депутат Псковской городской Думы по округу №2, руководитель муниципального предприятия города Пскова «Банно-прачечный комбинат» Сергей Колосов планирует участвовать в выборах в гордуму в 2022 году. Об этом он сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«То, что пойду (на выборы в качестве кандидата - ред.), я уже практически решил. Пока коллеги из партии "Единая Россия" меня поддерживают, а точнее будем решать уже ближе к выборам», - сказал он.

Напомним, Сергей Колосов был избран депутатом Псковской городской Думы 6-го созыва в сентябре 2017 года.