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Политика

Псковский губернатор принимает участие в юбилейном съезде «Единой России»

04.12.2021 14:20|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принимает участие в юбилейном 20-м съезде партии «Единая Россия» сегодня, 4 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации региона. 

Помимо главы региона в состав делегации Псковской области входят депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ от Псковской области Александр Козловский и Александр Борисов, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, заместители спикера регионального парламента Александр Братчиков и Юрий Сорокин.

К участникам съезда с приветственным словом обратился президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что «Единая Россия» — партия народного представительства и парламентского большинства. Ее представители смогли выдержать конкурентную борьбу на осенних выборах.

«Партия предложила гражданам России конструктивную, созидательную и объединяющую повестку, вышла с программой, которую начала формировать задолго до выборов в ходе встреч и бесед с людьми, обсуждения с ними актуальных, острых, насущных вопросов. Программа по праву стала называться народной, ведь она основана на предложениях, идеях жителей нашей огромной страны, всех ее регионов. И, что важно, каждый ее пункт обдуман, просчитан с точки зрения реализации исполнения в определенные, конкретные сроки», — отметил Владимир Путин и добавил, что мероприятия программы заложены в бюджет на следующие три года.

Глава государства в рамках своего обращения предложил в рамках реализации «Народной программы» придерживаться принципа «выполнили задачу — сражу же поставили следующую». Таким образом программа будет развиваться, обновляться, чтобы соответствовать времени и запросам жителей.

Также президент РФ особенно отметил работу партии в рамках волонтерской акции «Мы вместе». «Высший смысл быть в партии «Единая Россия», работать в ней – это служение людям и уважение к людям, это защита, отстаивание и реализация интересов граждан нашей страны», - заметил Владимир Путин. В завершение президент РФ пожелал делегатам съезда успехов и движения только вперед.

Отметим, на съезде планируется подвести итоги избирательной кампании в Государственную Думу ФС РФ, утвердить планы дальнейшей работы по реализации народной программы, а также провести переизбрание руководящих и центральных органов партии.

Мероприятие проходит в выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве. Оно является третьей частью юбилейного съезда, который проходит в течение 2021 года, здесь принимают участие порядка 600 делегатов.

Теги: #Единая Россия #администрация Псковской области #съезд
Источник: Псковская Лента Новостей
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