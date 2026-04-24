Экс-член Генсовета «Единой России» примет участие в предварительном голосовании в Псковской области

Директор гимназии города Острова, муниципальный депутат Лариса Петрикова примет участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы в Законодательное Собрание Псковской области в составе региональной группы №9. Информация об этом размещена на сайте ПГ. Отметим, что ранее Лариса Петрикова входила в состав Генерального совета партии «Единая Россия».

Таким образом, общее количество участников праймериз в Псковской области возросло до 116 человек.

Этап выдвижения кандидатов завершится 30 апреля. Электронное предварительное голосование пройдет в конце мая. Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области состоятся в сентябре 2026 года.