«Политкухня»: «Яблоко» на разделочном столе

Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM продолжают проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть интерес к выборам. Особенно это важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м нам предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области.

На этот раз главным ингредиентом на разделочном столе у политического шеф-повара, главного редактора ПЛН Александра Савенко станет «Яблоко». Какие задачи партия ставит перед собой на выборы этого года? Какие коронные блюда может противопоставить своим оппонентам? Кто может возглавить списки «яблочников» на выборах в Госдуму и псковское ЗакСобрание? Что партия намерена делать, если ее не зарегистрируют на выборы?

Ответы на эти и многие другие вопросы узнаем из первых уст. Сегодняшние гости студии - председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков и руководитель Псковского регионального отделения партии Артур Гайдук.

