Список участников предварительного голосования «Единой России» в Псковской области пополнили 26 кандидатов

Список участников предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание депутатов пополнили 26 человек. Информация об этом размещена на официальном сайте партии.

Ведущий эксперт государственного казенного учреждения Псковской области «Управление по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области», член партии «Единая Россия» Екатерина Анисимова примет участие в предварительном голосовании в региональной группе №7.

Заведующая отделением «Лудонская средняя общеобразовательная школа» Новосельской средней общеобразовательной школы, член партии «Единая Россия» Галина Базарова примет участие в предварительном голосовании по одномандатному избирательному округу №8.

Директор спортивной школы «Ника» Александр Белоус выдвинулся на предварительное голосование на выборы в региональной группе №1.

Декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК, депутат Великолукской городской Думы, член партии «Единая Россия» Дмитрий Белюков выдвинулся на предварительное голосование на выборы по одномандатному избирательному округу №5.

Инструктор по физической культуре спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» Александр Борисов выдвинулся на предварительное голосование на выборы по одномандатному избирательному округу №1.

Начальник гаража автохозяйства производственного участка №3/6 (Остров–3) ЖКС №3 (Тверь) филиала ФГБУ Центрального жилищно–коммунального управления МО РФ(по ВКС) Сергей Бугорский выдвинулся на предварительное голосование на выборы по одномандатному избирательному округу №9.

Глава Островского муниципального округа, член партии «Единая Россия» Дмитрий Быстров выдвинулся на предварительное голосование на выборы в региональной группе №9.

Директор Социально-экономического лицея №21 имени Героя России С. В. Самойлова Виктория Быстрова примет участие в предварительном голосовании в региональной группе №7.

Фельдшер скорой медицинской помощи Псковской станции скорой медицинской помощи, член партии «Единая Россия» Мария Варкалец примет участие в предварительном голосовании в региональной группе №8.

Директор Родинской средней общеобразовательной школы, член партии «Единая Россия» Сергей Воронин выдвинулся на предварительное голосование на выборы по одномандатному избирательному округу №7.

Советник губернатора Псковской области Павел Гомон примет участие в предварительном голосовании в региональной группе №10.

Директор Порховской центральной библиотечной системы, сторонник партии «Единая Россия» Алексей Жуковский выдвинулся на предварительное голосование на выборы в региональной группе №1.

Директор Детской музыкальной школы №4 Елена Иванова примет участие в предварительном голосовании в региональной группе №1.

Директор Торошинской средней общеобразовательной школы, член партии «Единая Россия» Алевтина Кирсанова примет участие в предварительном голосовании в региональной группе №7.

Директор ООО «Дновский районный рынок» Татьяна Кузьмина выдвинулась на предварительное голосование на выборы по одномандатному избирательному округу №8.

Директор Плюсской средней общеобразовательной школы, член партии «Единая Россия» Оксана Лазарева примет участие в предварительном голосовании в региональной группе №8.

Главный врач Порховской межрайонной больницы, сторонник партии «Единая Россия» Дмитрий Мельцер выдвинулся на предварительное голосование на выборы по одномандатному избирательному округу №8.

Первый заместитель директора Центральной библиотечной системы города Пскова Елена Николаева примет участие в предварительном голосовании в региональной группе №2.

Директор Центральной библиотечной системы города Пскова Людмила Слабченко выдвинулась на предварительное голосование в региональной группе №3.

Заместитель директора детского сада «Надежда» Светлана Уварова примет участие в предварительном голосовании в региональной группе №2.

Сторож участка по обслуживанию общественных кладбищ управления ЖКХ города Великие Луки, сторонник партии «Единая Россия» Андрей Ульянов выдвинулся на предварительное голосование на выборы по одномандатному избирательному округу №6.

Заместитель директора Центра туризма и творческих индустрий Пскова Марина Фёдорова выдвинулась на предварительное голосование в региональной группе №3.

Заведующий структурным обособленным подразделением «Тямшанский дом культуры» Псковского районного центра культуры Земфира Фомина примет участие в предварительном голосовании в региональной группе №7.

Заместитель директора по административно-хозяйственной части спортивной школы «Ника» Константин Чижов выдвинулся на предварительное голосование на выборы в региональной группе №2.

Методист учебного отделения войсковой части №35700, член партии «Единая Россия» Владимир Шевченко выдвинулся на предварительное голосование на выборы по одномандатному избирательному округу №9.

Врач-стоматолог-ортопед Псковской областной стоматологической поликлиники, член партии «Единая Россия» Данил Шубин примет участие в предварительном голосовании в региональной группе №7.

Напомним, выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» продлится до 30 апреля. Со дня выдвижения до 24 мая – агитационный период. Электронное голосование пройдет с 25 по 31 мая. Победители получат право представить партию на выборах, которые пройдут 18-20 сентября.