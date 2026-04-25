Сегодня исполнилось 80 лет со дня рождения Владимира Жириновского

Сегодня, 25 апреля, основателю и бессменному лидеру Либерально-демократической партии России (ЛДПР) с 1992 года Владимиру Жириновскому исполнилось бы 80 лет. В Псковской области, где политик неоднократно бывал с рабочими визитами, его деятельность оставила заметный след в политической жизни региона.

26 апреля в Пскове состоится торжественное открытие выставки «Жириновский. Продолжение», посвящённой 80-летию основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Гостей мероприятия ждет выставка, на которой будут представлены уникальные кадры из личной жизни великого политика современности, его работы, которые стали важным вкладом в политическое наследие нашей страны, а также документальный фильм «Жириновский. Продолжение. ЛДПР».

«Владимир Вольфович остался с нами в каждом законе, принятом по инициативе нашей партии, точном прогнозе, который сейчас сбывается, а также в каждом молодом политике, который идёт в ЛДПР. И название выставки — «Жириновский. Продолжение» — говорит за себя: дело великого политика живёт и сегодня! Уважаемые псковичи и гости города, обязательно посетите выставку. Приглашаются все желающие, вход свободный», — отметил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.

Торжественное открытие экспозиции состоится 26 апреля в 12:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова по адресу: город Псков, улица Профсоюзная, дом 4. Показ фильма начнется в 13:00. Вход свободный. Выставка продлится до 4 мая включительно.