Число участников предварительного голосования «Единой России» перевалило за сотню

Более двадцати человек пополнили список участников предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы депутатов Законодательного Собрания Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в партии. Таким образом, общее количество кандидатов в депутаты Госдумы и регионального парламента в Псковской области составляет в настоящее время 115 человек.

Накануне стало известно о выдвижении на процедуру предварительного голосования следующих кандидатов.

Директор Пушкиногорской центральной районной библиотеки Анна Андреева заявлена на предварительное голосование в составе региональной группы №9.

Руководитель Центра социального обслуживания Пыталовского района, муниципальный депутат Ирина Афонина выдвинулась в региональной группе №10.

Специалист молодежного центра «Лидер» Светлана Бирючинская принимает участие в предварительном голосовании в составе региональной группы №13.

Директор средней общеобразовательной школы №9 им. А.С.Пушкина Наталья Борисенко выдвинута в региональной группе №4.

Сотрудник издательского дома «Медиа 60», муниципальный депутат Марина Быстрова участвует в предварительном голосовании в группе №13.

Сотрудник государственного казенного учреждения Псковской области «Областной центр занятости населения» Ирина Данильчик выдвинулась по одномандатному избирательному округу №10.

Пенсионер Валентина Иванова и заместитель директора Детской школы искусств, муниципальный депутат Юрий Завьялов принимают участие в ПГ по одномандатному округу №11.

Сотрудница МБУК Пушкиногорского района «Культурно-досуговый центр» (Васильевский дом культуры) Тамара Ильина заявилась в составе региональной группы №9.

Главный редактор редакции газеты «Коммуна» Анастасия Калинина пополнила список участников праймериз в региональной группе №11.

Тут же выдвинут участковый врач-терапевт ГБУЗ Псковской области «Порховская межрайонная больница», муниципальный депутат Павел Лукин.

Главный хранитель Музея истории Невеля Елена Маруева участвует в предварительном голосовании в составе региональной группы №13.

Действующий депутат областного Собрания, начальник участка филиала ФГБУ «ЦЖКУ» по РВСН Минобороны России Андрей Михайлов выдвинут на ПГ в региональной группе №9.

Директор Центра социального обслуживания Красногородского района, муниципальный депутат Марина Осипова заявилась в группе №10.

Исполнительный секретарь Невельского районного местного отделения «Единой России» Анна Сачковская стала участницей праймериз в одномандатном округу №13.

Учитель Бежаницкой средней школы Дмитрий Спиридонов выдвинут в составе региональной группы №11.

Заведующая Детским садом №1 г.Пыталово, муниципальный депутат Елена Степанова зарегистрирована на предварительное голосование в одномандатном округе №10.

Специалист по организации работы «Движения Первых» в Дедовичском муниципальном округе Юлия Тимонен — участница ПГ в составе региональной группы №11.

Режиссер массовых представлений МБУК Невельского района «Культура и досуг» Маргарита Шалыгина выдвинулась на ПГ в региональной группе №13.

Также в составе этой группы заявлен индивидуальный предприниматель из Пустошки, муниципальный депутат Олег Шипилин.

Кроме того, в эту региональную группу на праймериз входит и исполнительный секретарь Пустошкинского районного местного отделения партии «Единая Россия» Лилия Шлапакова.

Напомним, этап выдвижения на предварительное голосование продлится до 30 апреля. Электронное голосование состоится в конце мая. Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области запланированы на сентябрь 2026 года